Активированный уголь спасет горшечные растения от плесени и ее последствий

Появление плесени в горшке с цветком знак того, что пора бить тревогу. Удалите пораженный грунт, потом истолките до порошкообразного состояния активированный уголь и насыпьте его в емкость.
Он будет забирать избыток влаги, который провоцирует образование плесени в долгосрочной перспективе. Это сразу улучшит иммунитет цветка.
Для предотвращения гниения корней рассады нужно зарыть активированный уголь в открытый грунт. Или же разведите его в воде, где содержите черенок до посадки.
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