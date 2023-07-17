Активированный уголь спасет горшечные растения от плесени и ее последствий

Появление плесени в горшке с цветком знак того, что пора бить тревогу. Удалите пораженный грунт, потом истолките до порошкообразного состояния активированный уголь и насыпьте его в емкость.

Он будет забирать избыток влаги, который провоцирует образование плесени в долгосрочной перспективе. Это сразу улучшит иммунитет цветка.

Для предотвращения гниения корней рассады нужно зарыть активированный уголь в открытый грунт. Или же разведите его в воде, где содержите черенок до посадки.