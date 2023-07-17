Темникова сообщила, почему 1,5 года не выступала и не давала интервью

Была информация о том, что Елена Темникова уехала за рубеж, покончив при этом с музыкальной карьерой.

В первом же своем интервью за 1,5 года артистка сообщила, что просто сделала передышку, чтобы "от нее отдохнули". Елена убеждена, что ее было слишком много в последнее время.

Знаменитость не стала скрывать, что у нее случилось выгорание.

Темникова рассказала, что во время перерыва занималась медитацией, набиралась сил и энергии. Исполнительница уверяет, что таким образом ей удалось восстановить силы.

Елена намерена вернуться на сцену и экспериментировать в данном направлении.