Лепс назвал стоимость самого дорогого подарка на его день рождения

Григорий Лепс сообщил о подарке стоимостью в 1000 000 долларов, который ему преподнесли не в этом году, но память об этом исполнитель до сих пор хранит.

Оказывается, музыканту подарили старинную икону, которая висит у него дома и не перестает восхищать.

Певец не скрывает, что это был самый дорогой и по цене, и по значимости для него презент за всю жизнь.

16 июля Лепсу исполнился 61 год. С поздравлениями на его выступление в Крокус Сити Холл прибыли такие звезды, как Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Александр Панайотов, Дарья Мороз. Последняя устроила для виновника торжества танцевальное шоу.