Галкин сделал перерыв в гастролях, присоединившись к жене и детям в Юрмале

В начале июля Алла Пугачева и ее наследники Лиза и Гарри прибыли в Юрмалу, где планируют провести все лето.
Дело в том, что Алла Борисовна не выносить израильскую жару и в такую погоду перебирается в Латвию (так она поступила и в прошлом году).
Максим Галкин, прибывший к родным, общается не только с ними, но и с поклонниками, не запрещая делать снимки с ним.
На одном из фото комик позирует с юной фанаткой на фоне ресторана, в котором сидит его сын Гарри, укутавшись в плед.
Приезд Галкина в Юрмалу поразил фолловеров, полагающих, что их кумир будет выступать с концертами все лето.
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