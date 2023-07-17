Средства от похмелья от мудрых японок

Японки в курсе, как не ударить в грязь лицом утром, невзирая на то, как они провели ночь.

Азиаты называют напитком от похмелья №1 "Укон" с куркумой. Такое средство помогает не посадить печень, облегчая состояние утром.

Следует приобретать "чудо-питье" заранее, так как в пятницу вечером его может и не быть в магазинах.

Также свою эффективность в облегчении симптомов похмелья зарекомендовал и суп из моллюсков под названием "Щижими".

"Рамунэ" - еще одно средство для любителей выпить. Это старинный японский газированный безалкогольный напиток в бутылке с узким горлышком и стеклянным шариком внутри.

Глюкоза, крахмал и молочный крахмал входит в состав питья. После злоупотребления спиртным помогает глюкоза.

Также японки используют йогурт и сыр для облегчения похмельного синдрома.