Средства от похмелья от мудрых японок

Японки в курсе, как не ударить в грязь лицом утром, невзирая на то, как они провели ночь.
Азиаты называют напитком от похмелья №1 "Укон" с куркумой. Такое средство помогает не посадить печень, облегчая состояние утром.
Следует приобретать "чудо-питье" заранее, так как в пятницу вечером его может и не быть в магазинах.
Также свою эффективность в облегчении симптомов похмелья зарекомендовал и суп из моллюсков под названием "Щижими".
"Рамунэ" - еще одно средство для любителей выпить. Это старинный японский газированный безалкогольный напиток в бутылке с узким горлышком и стеклянным шариком внутри.
Глюкоза, крахмал и молочный крахмал входит в состав питья. После злоупотребления спиртным помогает глюкоза.
Также японки используют йогурт и сыр для облегчения похмельного синдрома.
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