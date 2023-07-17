Скудный урожай чеснока получают дачники, которые позабыли, что за 2 недели до уборки овоща нельзя его поливать и подкармливать

В весенний период чесноку нужен азот, который вносится с целью наращивания растением зеленой массы.

Позднее культура должна получить питание, способствующее росту головок, а это подкормки на основе фосфора и калия.

Далее идет работа, направленная на укрупнение головок чеснока.

При появлении стрелок они удаляются, так как головки больше не будут расти.

За 2 недели до уборки урожая не нужно поливать овощ.

Продолжая поливать растение в данный период и подкармливать почти "готовый" чеснок, дачники приводят к загниванию чесночных головок.

Также за пару недель до уборки овоща грядки следует укрывать пленкой во время дождя во избежание переувлажнения.