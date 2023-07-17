Проволочник больше не будет проблемой, если использовать средства наших бабушек

О том, чтобы проволочник не беспокоил, следует позаботиться заранее. Отличной профилактической работой в борьбе с ним будет перекопка грунта с целью ликвидации личинок вредных насекомых.

Также нужно позаботиться об удалении сорной травы и всех корней культур, которыми лакомится вредитель до тех пор, пока картофель еще не посажен.

Весенняя перекопка почвы с посадкой растений-сидератов после - отличный способ борьбы с "грозой огородов".

Бобовые, горчица, бархатцы, горох, злаковые культуры не позволят размножаться проволочнику, так как отпугивают его.

Регулярный полив также поможет избавиться от вредителя, который не любит воду. Капельный полив, при котором грунт всегда увлажнен, - решение проблемы.