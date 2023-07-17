Способ сделать грунт рыхлым и мягким, который успешно применяли в 90-е

Наши мамы и папы, когда на огороде работали практически все, применяли один действенный способ, чтобы сделать из твердого грунта рыхлый.
Органика обязательно поможет в этом вопросе, а, если быть точнее, то внесение перегноя и навоза.
Процедуру можно произвести двумя способами. Можно перекопать грядки и внести соответствующую подкормку.
Можно также разбавить органику водой и в таком виде внести в землю.
Почва станет мягче, плодороднее. Рыхлить такой грунт не составит труда, а значит и урожайность повысится.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__