Макаревич, Брежнева, Данилко - хедлайнеры юрмальского фестиваля Вайкуле

15:05 2023-07-17

Музыкальный фестиваль "Laima Rendezvous Jurmala" Лаймы Вайкуле состоится в конце июля. На сцену выйдут многие российские знаменитости, выступающие против СВО.

Композитор Игорь Крутой утверждает, что "Laima Rendezvous Jurmala" Лаймы Вайкуле будет проводиться вместо "Новой волны".

Примечательно, что музыкальное событие проводится в те же сроки, что и "Новая волна", что Крутой считает непорядочным.

В текущем году в рамках "Laima Rendezvous Jurmala" на сцену выйдут в основном латвийские исполнители, но будут и украинцы.

Будут радовать зрителей Андрей Данилко (Верка Сердючка), Макс Барских, Вера Брежнева. Также выступать здесь будет и солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Алла Пугачёва, Максим Галкин будут на мероприятии как зрители и почетные гости.

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