Макаревич, Брежнева, Данилко - хедлайнеры юрмальского фестиваля Вайкуле

Композитор Игорь Крутой утверждает, что "Laima Rendezvous Jurmala" Лаймы Вайкуле будет проводиться вместо "Новой волны".

Примечательно, что музыкальное событие проводится в те же сроки, что и "Новая волна", что Крутой считает непорядочным.

В текущем году в рамках "Laima Rendezvous Jurmala" на сцену выйдут в основном латвийские исполнители, но будут и украинцы.

Будут радовать зрителей Андрей Данилко (Верка Сердючка), Макс Барских, Вера Брежнева. Также выступать здесь будет и солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Алла Пугачёва, Максим Галкин будут на мероприятии как зрители и почетные гости.