Макаревич, Брежнева, Данилко - хедлайнеры юрмальского фестиваля Вайкуле

Композитор Игорь Крутой утверждает, что "Laima Rendezvous Jurmala" Лаймы Вайкуле будет проводиться вместо "Новой волны".
Примечательно, что музыкальное событие проводится в те же сроки, что и "Новая волна", что Крутой считает непорядочным.
В текущем году в рамках "Laima Rendezvous Jurmala" на сцену выйдут в основном латвийские исполнители, но будут и украинцы.
Будут радовать зрителей Андрей Данилко (Верка Сердючка), Макс Барских, Вера Брежнева. Также выступать здесь будет и солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич.
Алла Пугачёва, Максим Галкин будут на мероприятии как зрители и почетные гости.
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