Агрономы рекомендуют 2 вида удобрения для получения крупных и крепких головок чеснока

Изначально эксперты советуют удобрять чеснок суперфосфатом, чтобы росла зелень. Головки формируются только после того, как вырастет 10-ый лист.

Грунт требует перекопки и обеззараживания при помощи марганцовки. Несколько кристалликов перманганата калия растворяется в большом ведре воды. Этим составом поливаются грядки.

Далее в междурядье вносят подкормку в виде 20 гр суперфосфата, разведенных в 10-литровом ведре воды.

Спустя 14 дней нужно вносить второе удобрение. Для этого нужна древесная зола в случае нещелочного грунта, если кислотность его высокая, то необходим фосфор и калий.

На 10 л воды нужно 200 гр вещества. Состав доводится до кипения и остужается. Далее осуществляется полив.