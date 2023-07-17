Средство, способное помочь забыть об улитках и слизнях на участке

Дачники в курсе, что улитки и слизни могут уничтожить листья молодых садовых растений и готовый к сбору урожай. Необходимость борьбы с вредителями очевидна.

Садоводы-огородники защищают растения посредством сооружения механического барьера в виде рова с крупным песком, гравием, измельченной яичной скорлупой.

Неровная и острая поверхность не нравится вредителям, а потому такую преграду они предпочитают обходить стороной.

В борьбе с беспозвоночными поможет и опрыскивание растений. Для обработки используют состав из 0,5 кг жгучего перца, залитого 10 л воды.

Такой раствор настаивают 48 часов, после чего кипятят, остужают и применяют.

Можно попробовать и состав на основе сухой горчицы в количестве 2 ст. ложки на 250 мл воды. Настаивать средство нужно 1 час.

Эти настои используют перед сбором урожая, так как никакого вреда человеку и растениям не приносят.