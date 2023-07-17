Сафиуллин вошел в 50 лучших теннисистов мира после удачного выступления в Уимблдоне

На последнем турнире Большого шлема 25-летний Роман Сафиуллин, являющийся уроженцем российского города Подольска, сумел, вопреки ожиданиям дойти до четвертьфинала турнира.

Для молодого спортсмена это лучший результат в карьере.

Теперь Роман входит в 50 лучших теннисистов мира. Он занял 43-ье место в престижном рейтинге.

Ранее были озвучены награды россиян по итогам выступлений на Уимблдоне.

Даниил Медведев, дошедший до полуфинала, получил сразу 600 000 фунтов стерлингов. Выступившие в четвертьфиналах Андрей Рублев и Роман Сафиуллин - обладатели 340 000, а выбывший во втором круге Аслан Карацев получил 85 000 фунтов стерлингов.