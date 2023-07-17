Сафиуллин вошел в 50 лучших теннисистов мира после удачного выступления в Уимблдоне

На последнем турнире Большого шлема 25-летний Роман Сафиуллин, являющийся уроженцем российского города Подольска, сумел, вопреки ожиданиям дойти до четвертьфинала турнира.
Для молодого спортсмена это лучший результат в карьере.
Теперь Роман входит в 50 лучших теннисистов мира. Он занял 43-ье место в престижном рейтинге.
Ранее были озвучены награды россиян по итогам выступлений на Уимблдоне.
Даниил Медведев, дошедший до полуфинала, получил сразу 600 000 фунтов стерлингов. Выступившие в четвертьфиналах Андрей Рублев и Роман Сафиуллин - обладатели 340 000, а выбывший во втором круге Аслан Карацев получил 85 000 фунтов стерлингов.
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