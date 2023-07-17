Самый дешевый и эффективный способ спасения огурцов от мучнистой росы

Сода - средство, которое поможет в борьбе с мучнистой росой. Для приготовления состава понадобится также немного тертого хозяйственного мыла (2 ст. л. хватит).

Мыло погружают в большое ведро воды. Сюда также добавляют 3 ст. л. пищевой соды. Все компоненты должны быть растворены.

Такой полив осуществляется после захода солнца или утром. Предварительно грядки увлажняют простой водой.

Для закрепления результата процедуру проводят повторно спустя 7 дней после первой обработки.

Это средство эффективно и в качестве профилактики недуга. Дачники проводят опрыскивание огурцов раз в 3 недели.