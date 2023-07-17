Голландские фермеры советуют обрабатывать клубничную грядку молоком

Молочная подкормка клубники способствует тому, что ягода обильно цветет.
Такое питание способствует увеличению размера ягод в 2 раза.
Подкормить садовую землянику можно домашним продуктом, а можно и магазинным. Альтернативой молоку будет простокваша и сыворотка.
1 стакан нежирного молока растворяется в 10 л воды. Данным составом опрыскиваются клубничные грядки.
Пленка, образовавшаяся на листьях за счет молока, будет защитой растениям от мучнистой росы и вредителей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__