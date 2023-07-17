Голландские фермеры советуют обрабатывать клубничную грядку молоком

Молочная подкормка клубники способствует тому, что ягода обильно цветет.

Такое питание способствует увеличению размера ягод в 2 раза.

Подкормить садовую землянику можно домашним продуктом, а можно и магазинным. Альтернативой молоку будет простокваша и сыворотка.

1 стакан нежирного молока растворяется в 10 л воды. Данным составом опрыскиваются клубничные грядки.

Пленка, образовавшаяся на листьях за счет молока, будет защитой растениям от мучнистой росы и вредителей.