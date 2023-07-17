2 женщины обвинили клавишника группы Rammstein Кристиана Флаке Лоренца в сексуальном насилии

17:14 2023-07-17

Вслед за обвинениями в сексуальных домогательствах солиста рок-коллектива "Rammstein" Тилля Линдерманна две женщины заявляют, что их изнасиловал клавишник группы Кристиан Флаке Лоренц.

Информацию об изнасилованиях обнародовало германское радио NDR, ссылаясь на заявления потерпевших.

Первая женщин утверждает, что Кристиан Флаке Лоренц взял ее силой в 2002 году, когда она не достигла совершеннолетия.

Лидер "Rammstein" Тилль Линдеманн пригласил девушку в загородний дом после автограф-сессии в рамках презентации авторской книги музыканта.

Потерпевшая не скрывает, что перебрала со спиртным, а Лоренц воспользовался ситуацией, но согласия на происходящее она не давала, а сопротивляться не могла.

Вторая женщина сообщила, что клавишник группы овладел ей в 1996 году после выступления в отеле немецкого города Гера. Женщина рассказала, что выпивала со всеми членами рок-коллектива, а утром проснулась с голым Лоренцем, чувствуя боль внизу живота.

Были ли официальные обвинения пострадавших в адрес клавишника, информации нет.

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