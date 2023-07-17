2 женщины обвинили клавишника группы Rammstein Кристиана Флаке Лоренца в сексуальном насилии

Информацию об изнасилованиях обнародовало германское радио NDR, ссылаясь на заявления потерпевших.

Первая женщин утверждает, что Кристиан Флаке Лоренц взял ее силой в 2002 году, когда она не достигла совершеннолетия.

Лидер "Rammstein" Тилль Линдеманн пригласил девушку в загородний дом после автограф-сессии в рамках презентации авторской книги музыканта.

Потерпевшая не скрывает, что перебрала со спиртным, а Лоренц воспользовался ситуацией, но согласия на происходящее она не давала, а сопротивляться не могла.

Вторая женщина сообщила, что клавишник группы овладел ей в 1996 году после выступления в отеле немецкого города Гера. Женщина рассказала, что выпивала со всеми членами рок-коллектива, а утром проснулась с голым Лоренцем, чувствуя боль внизу живота.

Были ли официальные обвинения пострадавших в адрес клавишника, информации нет.