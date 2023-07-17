Хитрости, используемые дачниками, чтобы петуния богато цвела до самых морозов

В случае неправильной формы куста петуньи, нужно заняться обрезкой каждого побега растения в половину.

Обрастая молодыми побегами, цветок станет пышнее, чем ранее.

Также обильно цвести петунии поможет питание на основе лимонной кислоты. Секрет эффективности данного средства заключается в том, что культура уважает слабокислую почву (pH от 5,5 до 6,0 - идеальное значение).

На 10 л воды понадобится 1 ч. л. лимонной кислоты, Таким составом цветок поливают.