Идеальные соседи для розы, чтобы она восхищала богатым цветением

Садоводы отмечают, что клематрисы - лучшие соседи для роз. Они отлично смотрятся рядом. Эти культуры имеют глубокую корневую систему и полноценно растут вблизи друг друга.

Цветы декоративного шалфея выгодно оттеняют пышные бутоны роз.

Фенхель не только хорошо смотрится с "королевой дачи", но и привлекает полезных насекомых, включая бабочек, которые опыляют растения.

В случае с ирисами нельзя выбирать их "капризные" сорта, которые постоянно болеют. В ином случае цветы отлично подходят в соседи розам.