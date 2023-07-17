Идеальные соседи для розы, чтобы она восхищала богатым цветением

Садоводы отмечают, что клематрисы - лучшие соседи для роз. Они отлично смотрятся рядом. Эти культуры имеют глубокую корневую систему и полноценно растут вблизи друг друга.
Цветы декоративного шалфея выгодно оттеняют пышные бутоны роз.
Фенхель не только хорошо смотрится с "королевой дачи", но и привлекает полезных насекомых, включая бабочек, которые опыляют растения.
В случае с ирисами нельзя выбирать их "капризные" сорта, которые постоянно болеют. В ином случае цветы отлично подходят в соседи розам.
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