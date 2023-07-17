Ошибки дачников при выращивании чеснока, которые могут оставить без урожая

Первой распространенной ошибкой является внесение органического удобрения для чеснока.
Нельзя перемешивать грунт с органикой при высаживании рассады растения на грядку.
Такая подкормка способствует наращиванию зелени, а на головках сказывается плохо.
Весной дачники часто удобряют почву всем и сразу. Азот нужен растению, но в меру. Если была органика, данный элемент отдельно вносить не нужно.
Лучше остановить выбор на калии и фосфоре.
Питание должно осуществляться вовремя. Поздние удобрение ни к чему хорошему не приведут.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__