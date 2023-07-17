Ошибки дачников при выращивании чеснока, которые могут оставить без урожая

Первой распространенной ошибкой является внесение органического удобрения для чеснока.

Нельзя перемешивать грунт с органикой при высаживании рассады растения на грядку.

Такая подкормка способствует наращиванию зелени, а на головках сказывается плохо.

Весной дачники часто удобряют почву всем и сразу. Азот нужен растению, но в меру. Если была органика, данный элемент отдельно вносить не нужно.

Лучше остановить выбор на калии и фосфоре.

Питание должно осуществляться вовремя. Поздние удобрение ни к чему хорошему не приведут.