Ошибки дачников при выращивании чеснока, которые могут оставить без урожая

18:10 2023-07-17

К сожалению, мифов в жизни существует миллион. Дачное дело - не исключение. Речь пойдет о "благах" при выращивании чеснока, которые на самом деле являются ошибками.

Первой распространенной ошибкой является внесение органического удобрения для чеснока.

Нельзя перемешивать грунт с органикой при высаживании рассады растения на грядку.

Такая подкормка способствует наращиванию зелени, а на головках сказывается плохо.

Весной дачники часто удобряют почву всем и сразу. Азот нужен растению, но в меру. Если была органика, данный элемент отдельно вносить не нужно.

Лучше остановить выбор на калии и фосфоре.

Питание должно осуществляться вовремя. Поздние удобрение ни к чему хорошему не приведут.

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