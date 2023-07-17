В Великобритании собираются запретить рекламу фаст-фуда и сладостей

Рекламу не будут запрещать полностью, но значительно сократят ее количество. Правило коснется продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Все это делается ради борьбы с ожирением, проблему которого в стране пересмотрели во время пандемии коронавируса.

Министерство здравоохранения Великобритании говорит, что у людей с ожирением повышается риск смерти от инфекции Covid-19. В отделения интенсивной терапии попадают более 8% заболевших с лишним весом.

Рекламу запретят до 21.00 во всех СМИ, включая телевидение и Интернет. Магазинам не разрешат выкладывать «вредные» продукты у касс и на входе, а также вносить такую еду в акционное предложение «купи один – получи второй бесплатно».