Оплошности дачников, приводящие к опадению завязей сладкого перца

Естественно, что о богатом урожае в этом случае говорить не приходиться, лишь бы спасти то, что осталось.

Опадение завязей можно предотвратить.

Сладкий перец требует хорошего освещения. Это условие нужно соблюдать, когда идет выращивание рассады и когда растение высажено на грядку.

Нехватка света - одна из причин опадения завязей растения.

Неправильно организованный полив - еще одна оплошность, которую допускают дачники. Воды должно быть ни много ни мало. Также нужно отслеживать прогноз погоды на предмет осадков.

Сладкому перцу необходимо достаточно места для полноценного развития. Если большое количество овощей посадить на маленьком участке, результат не заставит себя ждать, а завязи будут опадать.