Топ-3 отличия пробиотиков и пребиотиков

Пробиотиками называют живые микроорганизмы — лакто- и бифидобактерии, бактерии молочной кислоты, энтерококки, непатогенные разновидности кишечной и сенной палочки, а также некоторые дрожжи.

Они содержатся в ферментированных продуктах — квашеной капусте, кимчи, мисо, йогурте, кефире, чайном грибе и многих соленьях. Когда мы их едим, количество полезных бактерий в кишечнике увеличивается, а состояние микрофлоры улучшается. Чем больше «хороших» микроорганизмов, тем меньше «плохих».

Полезные бактерии важны для нормального самочувствия. Они синтезируют питательные вещества (витамины, аминокислоты, пищеварительные ферменты), борются с инфекциями и регулируют работу иммунной системы.

Все эти преимущества — результат способности пробиотиков восстанавливать естественный бактериальный баланс, который нарушают болезни, приём лекарств (например, антибиотиков) или неправильное питание. Последствия такого дисбаланса неприятны — проблемы с пищеварением, аллергия, ожирение и даже нарушение психического здоровья.

Пробиотики способны предотвращать диарею или уменьшать её тяжесть. Китайские учёные сделали обзор 34 исследований с участием 4911 пациентов и пришли к выводу, что наиболее эффективны в этом плане бифидобактерии и сахаромицеты (сумчатые грибы). Пробиотики также облегчают симптомы язвенного колита и синдром раздражённого кишечника.

Многие исследования связывают здоровье кишечника с настроением и психическим здоровьем.

Специалисты из Нидерландов установили, что пробиотики не только облегчают состояние при депрессии, но и помогают её предотвратить.

Иранские учёные в течение 6 недель наблюдали за 70 работниками химической промышленности. У тех участников эксперимента, которые каждый день съедали по 100 граммов пробиотического йогурта или принимали капсулу с пробиотиком, уровни тревоги и стресса уменьшились.

Бактерии поправляют не только душевное здоровье, некоторые из них благотворно влияют на кожу и даже способны облегчить течение экземы. Интересный эксперимент на эту тему проводился в Финляндии — с беременными женщинами, которые принимали пробиотики.

За состоянием детей потом наблюдали с рождения до двух лет. Выяснилось, что риск развития экземы у них был значительно ниже по сравнению с младенцами из контрольной группы, матери которых питались обычным образом.

А японское исследование показало, что пробиотики помогают снизить вес, так как некоторые бактерии препятствуют всасыванию жиров в кишечнике (в результате жир выводится с калом, не накапливаясь в организме).