Звезда Улицы разбитых фонарей Александр Орловский скончался в возрасте 61 года

Издание "Кино-театр.ру" информирует, Александра Орловского без признаков жизни обнаружили в его квартире 15 июля.

Артист не выходил на связь несколько дней, по этой причине его жилплощадь пришлось вскрывать.

На свет будущий артист появился 4 июля 1962 года в Губахе Пермской области. Выпускником Питерской академии театрального искусства им. Николая Черкасова он стал только в 1996 году.

После Орловский прибыл в российскую столицу, где до 2001 года выступал на сцене театра "АпАРТе".

После он вернулся в Петербург, где служил изначально в Александринском театре, позднее - в Театре на Литейном.

На экране зрители видели его в таких картинах, как "Ментовские войны", "Морские дьяволы", "Агент национальной безопасности","Пером и шпагой", "Азазель".

С 2014 года он перестал выходить на сцену и играть в кино.