Польза фруктов, купленных «не в сезон»

Для экзотических фруктов в России нет сезонности — они все для нас несезонные. Едут долго, да и собираются в состоянии «полузрелости». У местных же фруктов, которые растут в нашей полосе (например, яблоки, груши, сливы) — путь от дерева до прилавка значительно короче. Их собирают более зрелыми, чем бананы или манго.

А вот если фрукты выращиваются в теплицах, то в них будет содержаться больше токсичных веществ, попадающих туда из удобрений, ускоряющих рост и созревание. Поэтому…

…выбираем правильно

Тут истины давно известны, но повторим: плоды должны быть целыми и плотными, без вмятин, кожура — ровного цвета, без пятен и трещин. Фрукты и ягоды не должны пахнуть «химией» или алкоголем. На прилавке и в ящике с плодами не должно быть насекомых.

Персики, абрикосы и сливы — мягкие, а яблоки — твердые.

Ягоды (малина, клубника, виноград, голубика и черешня) не должны быть помятыми или с налётом на поверхности.

Сам или помогли?

Чтобы быстро созревали фрукты и овощи, используют нитраты. Но они могут быть в плодах и без всякого удобрения. Откуда? Из почвы, ведь растениям нужен азот для построения своей биомассы.

Чтобы определить, есть ли во фруктах избыток нитратов, можно использовать специальные тест-полоски. Они показывают избыточное содержание нитратов не только в самих плодах, но и в воде.

А вот «бытовые нитратомеры» тоже обещают обнаружить наличие нитратов в овощах и фруктах, но эффективность у них низкая, а цена — наоборот, высокая.

Точнее всего определить, есть ли во фруктах нитраты и прочие вредные для здоровья вещества, можно в специализированной лаборатории.

Свежесть будете продлевать?

Видели в магазинах блестящие фрукты? Как будто их специально натирали специальной салфеткой. Это значит, что их обработали парафином для того, чтобы они не портились. Если вы взяли такие экземпляры, то есть их лучше без кожуры или предварительно вымыв с мылом, чтобы удалить этот налёт.

Иногда некоторые вещества, помогающие продлить свежесть фруктов, на взгляд и на ощупь определить нельзя. Например, дифенил. Он не оставляет следов обработки. Поэтому любые плоды, если вы не сорвали их со знакомого дерева, лучше тщательно мыть перед едой.

Подтверждаем качество

Чтобы удостовериться в добросовестности продавца и качестве фруктов, можно запросить сертификаты, например:

Декларации по техрегламентам Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011). Их получает сам заявитель с помощью электронно-цифровой подписи и личного кабинета на ФСА.

Если заявитель не уверен, что собрал полный пакет документов или верно заполнил заявку в Единой системе, помочь с проверкой может экспертная организация.

Фитосанитарные заключения;

Заключения о соответствии санитарно-гигиеническим нормам. Можно получить в территориальном отделении Роспотребнадзора;

Добровольные сертификаты. Выдаются системами добровольной сертификации, например, такими как «Честный знак».

Есть ли судебная практика по «фруктовому» направлению?

Как таковой сводной статистики конкретно по обращениям в суды недовольных качеством фруктов никто не ведёт. Как и общую статистику по обращениям в исследовательские лаборатории.

Но в открытых источниках можно найти только немногочисленные судебные дела по поводу «некачественных продуктов питания», среди которых встречаются и иски в отношении продавцов фруктов.

Чаще же вопросы по приобретению некачественных фруктов продавцу проще решить на месте и заменить товар на годный, чтобы покупатель не обращался в регулирующие инстанции. Если же продавец сразу не идёт навстречу покупателю, то первой инстанцией в решении этого вопроса становится Роспотребнадзор.