Слива не плодоносит: самые распространенные причины

Вредители могут нанести огромный ущерб плодовому дереву.

Сливу обычно атакуют гусеницы, плодожорки, сливовые пилильщики, тля.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно в конце сезона провести профилактическую обработку грунта. А весной опрыскивать растения составами от вредителей.

Культура может не давать плодов и при недостатке, и при переизбытке влаги. Тут важна мера.

Если растение не опылено, то слив не будет. Некоторые дачники выбирают такие сорта сливы, которые способны опылить себя сами.

Также выходом из ситуации будет высаживание рядом культур, цветущих и опыляющихся в такие же сроки, как слива.

Можно также привлечь нужных насекомых на дачу.