Уход за малиной после сбора урожая: как не остаться без ягод в будущем сезоне

19:41 2023-07-17

Дачники со стажем в курсе, что уборкой урожая, уход за растениями не ограничивается. Малина - не исключение из правил, ведь в будущем сезона также хочется наслаждаться ароматной ягодой.

Прежде всего следует уяснить, что уход за летней и ремонтантной малиной разный.

Речь здесь пойдет о заботе об обычной малине.

После сбора урожая ягоды, ей необходимо питание, восполняющее запас питательных веществ.

Также следует удалить ненужные ветки растения, где процесс плодоношения завершен. Молодые побеги прореживают во избежание загущения посадок.

Обработка ягодных кустов от заболеваний и вредителей - еще одно важное условие. Увлажнять почву нужно по необходимости. Нельзя забывать и о рыхлении и прополке.

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