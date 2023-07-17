Жигалова призвала МакSим позвать Волочкову в наркологический центр

Ведущая шоу на Ютубе "Алена, блин!" Алена Жигалова убеждена, что Анастасия Волочкова виновата сама в том, что напилась в одном из выпусков проекта.

Звезда интернета призвала исполнительницу МакSим, недавно признавшуюся в алкоголизме, повлиять на балерину, призвав ту лечь в специализированную клинику.

Жигалова считает, что вместо того, чтобы ходить по передачам и поливать ее грязью, обвиняя в том, что журналистка ее напоила, лучше бы Волочкова занялась собой.

Ведущая заверила, что с удовольствием пригласила бы "обновленную" артистку балета, где она была бы красивая и продемонстрировала "трезвый" шпагат.