Путин назвал «бессмысленным и жестоким» новый теракт ВСУ на Крымском мосту

20:15 2023-07-17

Владимир Путин дал оценку новому нападению армии Украины на Крымский мост, в ходе которого погибли 2 человека.

Вечером понедельника, 17 июля, Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в совещании, которое посвящено ЧС на Крымском мосту. В рамках мероприятия Путин назвал произошедшее тераком, отметив его бессмысленность с военной точки зрения. Также президент счёл террористический акт ВСУ жестоким, напомнив, что в результате его погибла мирная супружеская пара.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в результате украинского удара по Крымскому мосту была ранена несовершеннолетняя девочка, которой уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.