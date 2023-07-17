Путин назвал «бессмысленным и жестоким» новый теракт ВСУ на Крымском мосту

Вечером понедельника, 17 июля, Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в совещании, которое посвящено ЧС на Крымском мосту. В рамках мероприятия Путин назвал произошедшее тераком, отметив его бессмысленность с военной точки зрения. Также президент счёл террористический акт ВСУ жестоким, напомнив, что в результате его погибла мирная супружеская пара.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в результате украинского удара по Крымскому мосту была ранена несовершеннолетняя девочка, которой уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.