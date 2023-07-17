Фитофтора перестанет доставлять кучу проблем при выращивании помидоров, если применять эти средства

Медь - отличное средство против опасной болезни растений. Данный способ предельно прост в использовании.

Для этих целей нужна только медная проволока, кусочек которой нужно "вонзить" прямо в стебель помидора.

Йод - еще одно спасение в данной ситуации. Обработка овощей на основе аптечного средства гарантирует их защиту от опасного недуга.

Необходимо 1 л молочной сыворотки и 15 капель препарата растворить в 9 л воды. Состав применяют для обработки листвы помидоров.

Еще одним действенным средством в борьбе с фитофторой является раствор из перманганата калия или зеленки. Жидкость должна получится бледно-розовой или бледно-зеленой (слабый раствор).