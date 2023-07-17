Подкормки капусты в июле от продвинутых огородников

Калиевая селитра - отличный состав для полноценного развития капусты. На большое ведро воды нужна 1 л. такой подкормки.

Положительного эффекта можно добиться, использовав состав 1 раз.

Каждые 10 дней необходимо осуществлять обработку грунта под капустой одним средством защиты от вредителей.

Для этого смешивают пыль табака, древесную золу и измельченную яичную скорлупу в равных частях.

На формирование кочанов хорошо влияет следующее средство: в 10 л воды размешивают 1 л зелени и 1 ст. л. сульфата калия.

Такого количества состава хватит на 10 капустных кочанов.