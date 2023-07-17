5 причин чаще есть малину

Трудно сказать, где и когда люди впервые попробовали малину, но археологи находили её семена в раскопках поселений каменного и бронзового веков. Одно из первых упоминаний можно встретить в трактате «О земледелии» древнеримского политика и писателя Марка Порция Катона: он рассказал, что эта ягода растёт на острове Крит. Впрочем, с точки зрения ботаники, малина — не то чтобы ягода: это многокостянка, поскольку состоит из множества сросшихся мелких плодов с косточкой.

В античные времена ею уже вовсю лечились от простуды и даже изготавливали из неё некий настой, нейтрализующий змеиный яд при укусах. Не обошлось без мифов — например, таких: однажды маленький Зевс горько плакал, и нимфа, чтобы успокоить малыша, решила принести ему лесной малины (которая тогда, по легенде, была белой). Но по дороге девушка в диких зарослях поцарапалась до крови, и её белоснежная одежда покрылась алыми пятнами. Нимфа (это, кстати, такое божество, олицетворявшее у древних греков силы природы) несла собранную ягоду, прижав к груди, и та окрасилась в красный цвет…

На Руси тоже рано научились собирать дикую малину и с её помощью лечиться. В старинных манускриптах писали, что она помогает при сердечных недугах, хорошо утоляет жажду и охлаждает. При Юрии Долгоруком стали появляться целые малиновые плантации, которые были такими огромными и непроходимыми, что в них «паслись» медведи. Наверно, с той поры малину стали называть медвежьей ягодой. Много малинников было и при монастырях, и в боярских садах.

В Европе ягоду начали культивировать только в XVI веке, а в Америке ещё позже, поскольку европейские саженцы в местном климате плохо приживались. В итоге в дело вмешались селекционеры, и если в начале XIX века было известно лишь о 12 сортах растения, то через 30 лет их появилось 150, а к концу прошлого века речь шла уже о 600! Сейчас в зрелом виде можно встретить не только красную малину, но и чёрную, синюю, жёлтую, оранжевую, белую и даже зелёную.

Она растёт в Европе, Америке, Австралии и Северной Азии. Бессменный лидер по выращиванию малины на мировом рынке — Россия. В зависимости от сорта и климата, ягода начинает созревать в конце июня и окончательно поспевает к концу августа. В южных регионах некоторые счастливцы собирают урожай уже в начале лета! Многое зависит от ухода, достаточного количества света и осадков. Увы, в дождливую погоду созревание может затянуться.

Почему её стоит есть почаще

Малина богата витаминами и минералами, у неё приятный вкус и аромат… и что очень важно, она редко вызывает аллергию. Мы насчитали как минимум пять причин включить её в здоровый рацион!

Содержит витамин С и марганец

В малине содержатся витамины В, Е, К, а также железо, кальций, магний, фосфор, калий, цинк и медь. Но больше всего в ней витамина С и марганца. В 100 граммах ягоды — треть рекомендуемой суточной дозы обоих элементов. И как кстати, что учёные выяснили: если употреблять 60 миллиграммов витамина С в день (это около 200 граммов малины), то снизится риск появления катаракты и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

А исследователи из США пришли к выводу, что полноценная норма витамина С помогает в борьбе с лишним весом, так как благодаря ей во время физических нагрузок окисляется на 30% больше жира, чем при нехватке аскорбиновой кислоты. Необходим этот витамин и для биосинтеза коллагена, который продлевает молодость кожи.

Марганец , которым богата малина, важен для нашего здоровья не меньше. Он влияет на формирование костей, задействован в антиоксидантной защите и формировании нейромедиаторов, передающих сигналы от нервных клеток. Кроме того, марганец входит в состав многих белков и ферментов.