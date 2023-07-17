Всё, что нужно знать о минеральной воде

На Северном Кавказе, на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, есть уникальное место — Долина Нарзанов. Из неё открывается великолепный вид на Эльбрус, самую высокую гору России. Вообще-то это вулкан: в последний раз он извергался полторы тысячи лет назад. Но где-то в его глубине по-прежнему скрыта огромная сила, которая даёт о себе знать. В долине выходят на поверхность подземные воды, обладающие, по легенде, удивительной целебной силой. Само слово «нарзан» переводится как «колодец богатырей».

Эта очень насыщенная минералами кисловато-солоноватая вода даже окрашивает прибрежные камни — она бьёт из самых недр земли, проходя сквозь горные породы и по пути впитывая самые разные соли, содержащие макро- и микроэлементы. Одновременно происходит и природная газация. Вода сочится из земли буквально повсюду в этом регионе, который не зря назвали Кавказскими Минеральными Водами. Одно из самых известных мест — Кисловодск, где заботливо укрыт куполом тот самый источник, который в 19-м веке дал и жизнь, и название всему городу. В паре кварталов отсюда находится завод, который добывает из-под земли и разливает по бутылкам нарзан.

По отзывам опытных потребителей, вода из источника, которую можно попробовать прямо в долине, немного отличается от той, что в бутылке: он ощущается многими как более привычный и более приятный. Возможно, потому, что на заводе минералка проходит через фильтр с кокосовой стружкой, избавляясь от механических примесей. В некоторые партии добавляют углекислый газ — это для тех, кто любит больше пузырьков. Как говорят на предприятии, важно, что вода не контактирует с воздухом — нет окисления, а все минералы (их более 20) не выпадают в осадок.

Есть ли в ней польза?

В кисловодской нарзанной галерее всегда нет отбоя от туристов — кто-то приходит со своей тарой (хотя формально это не разрешается), кто-то послушно покупает прямо тут пластиковые стаканчики. Более опытные сразу идут к своим любимым типам воды, но большинство начинает пробовать всё подряд и обнаруживает порой нечто неожиданное: лечебная вода пахнет протухшими яйцами! «Спокойно, товарищи, без паники», — отвечают им старожилы. Оказывается, так пахнут сульфаты — соли серной кислоты.

Вообще, типов нарзана здесь три: общий — в нём сравнительно мало солей; доломитный — с более высокой минерализацией; и сульфатный — из самых глубоких скважин с большим содержанием минералов и углекислоты. Плакаты на стенах призывают не заниматься самолечением, но на практике основная масса посетителей руководствуется, конечно, не назначениями врача, а советами так называемых «мастеров нарзанной галереи» (как правило, у них среднее медицинское образование) и тем, что прочитано в Интернете. Например, считается, что минеральная вода может способствовать похудению или, наоборот, набору веса: зависит от того, какой она температуры. Тёплая блокирует выделение желудочного сока, и человеку не хочется есть. Холодная — наоборот, раздражает пищеварительный тракт и повышает аппетит. Ну и вообще происходит оздоровление! Некоторые даже утверждают, что минералка помогает «выводить шлаки»…

Не стоит «лечиться» на свой страх и риск

Правда, в реальности нигде в современном мире термин «зашлакованность» врачами не используется — он, как и вся теория о завалах мусора в организме, признан стопроцентно лженаучным. И подтверждений тому, что температура воды способна повлиять на вес, нет. Зато есть много данных о том, что бесконтрольный приём минералки может навредить! Ведь она, например, стимулирует работу желчного пузыря — а это не всегда хорошо. В нём могут быть мелкие камни, о которых человек не подозревает. Они могут продвинуться к устью желчного пузыря и тем самым перекрыть желчные протоки…

А ещё от чрезмерного увлечения минералкой могут захрустеть суставы. Почему так случается? Всё дело в солях. В зависимости от типа воды их может быть разное количество. Очень малая концентрация — в столовой воде (и только она подходит для ежедневного употребления, потому что по составу почти не отличается от обычной — но и, честно говоря, особого медицинского смысла в ней нет). А вот лечебно-столовая (таковы большинство «Ессентуков», «Нарзан», «Боржоми», «Липецкий бювет» и другие) — совсем другое дело. Здесь растворённых веществ довольно много (а в лечебной воде ещё больше). Эти два типа минералки можно употреблять только по назначению врача и не больше трёх-четырёх недель подряд, потом надо делать перерыв!

Вообще, надо признать, что это именно в России так распространено бесконтрольное употребление минералки. В Европе и Америке к ней относятся по-другому — опираясь на рекомендации современной доказательной медицины. Опасность такой воды, особенно лечебной, в том, что нужно разбираться в её составе. Она может быть кислотной или щелочной, и действие будет разное. Пить такую просто для утоления жажды точно не стоит. Лучше обычную воду — и не 2 литра в день, как часто пишут, а столько, сколько хочется — организм сам знает, сколько ему нужно.