Лепс признался, что хочет раздать долги и накопить 100 000 000 долларов

Григорий Лепс отметил свой день не только в кругу близких, но и как истинный артист - на сцене.

Певец признался, что хочет наконец заработать 100 000 000 долларов, для чего проводит уйму концертов и записывает новые композиции.

Недавно Лепс даже прервал из-за работы отпуск, в котором был вместе со своими наследниками.

На выступление исполнителя его пришли поздравить коллеги в лице Ларисы Долиной, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Александра Панайотова, Дарьи Мороз.