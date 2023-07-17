6 свойств моркови, о которых вы не знали

И для шляпки, и для копилки

География этого овоща простирается от Средиземноморья (где распространены красноватые корнеплоды) до Афганистана и Индии с фиолетовыми, белыми и желтыми сортами. Но и в Европе с ней прекрасно знакомы! Окаменелые остатки моркови были найдены, например, в древних постройках под Берном в Швейцарии. Специалисты считают, что она пролежала там на менее 3-4 тысяч лет.

А знаете, почему морковка оранжевая? К этому, возможно, имеет некоторое отношение голландская королевская династия Оранских, которая царствует до сих пор, а в конце XVII века правил он - Вильгельм Оранский (впоследствии ставший также королем Англии Вильгельмом Третьим). Официальным цветом у династии Оранских всегда был оранжевый, а вот доступные сорта морковки изначально были белыми, красными, желтыми, фиолетовыми — такие привезли в Европу из Ирана и Афганистана. Только в XVII веке голландские садовники вывели оранжевую морковку. Зачем? Ну, скорее всего, просто так было вкуснее. Но по одной из версий, хотели сделать приятно ему — оранжевому принцу!

В Англии оранжевая морковь появилась во времена правления королевы Елизаветы I. Морковка стала не только одним из популярных овощей на королевском столе, но и модным аксессуаром. Светские дамы использовали её для украшения шляп.

В Германии в древности бытовало поверье, что если вечером отнести в лес миску с пареной морковью, то утром вместо неё можно найти слиток чистого золота. Ночью гномы съедят морковь и щедро отплатят за столь любимое ими кушанье. Находились доверчивые люди, которые носили в лес тарелки с морковью… но золота, увы, так и не находили!

От кривичей до Домостроя

На Руси морковь стала популярной ещё в средневековье. В книге «Домострой» читаем: «И в осень капусту солят и свеклу ставят, и репу и морковь запасают». Её подавали даже к царскому столу — об этом есть записи в монастырских книгах: «Каша репяна ли морковна на сковородах, ли морковь парена под чесноком во уксусе». А в книге Волоколамского монастыря (1575-1576 годов) отмечается: «Дано Ивану Угримову 4 гривны… за рассаду да за огородные семена, за лук, за огуречные… и за морковные».

А вот выдающийся русский учёный, популяризатор естественных наук Николай Федорович Золотницкий утверждал, что морковь знали ещё племена кривичей в Древней Руси — в VI-XI веке. В те времена, возможно, существовал обычай приносить её в дар покойнику: класть в лодку, которую потом сжигали вместе с умершим.

Кладезь пользы

Морковь содержит в себе множество важных компонентов. Например, каротин — этот элемент поддерживает нормальное функционирование эпителиальных клеток, которые защищают внутренние органы. А бета-каротин обладает мощными антиоксидантным и иммуностимулирующим свойствами. Биотин необходим в метаболизме белков и аминокислот, а пантотеновая и фолиевая кислоты предотвращают анемию и дерматит.

Но это ещё не все! Морковь богата витаминами группы С, В1, В2, В3, Е, К и РP, а также фитонцидами, которые являются естественными антибиотиками. А ещё на основе экстракта семян моркови производят препарат, который назначается при сердечной недостаточности и атеросклерозе.

По содержанию каротина морковь превосходит почти все фрукты и овощи (кроме облепихи), плюс она дешева и доступна в любое время года. Кстати, для удовлетворения суточной потребности в каротине (6 мг) достаточно всего 100-200 грамм моркови.