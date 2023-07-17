Самый полезный маринад для шашлыка

Шашлык можно готовить из рыбы и даже креветок; но чаще всего под этим названием мы понимаем всё же блюдо из мяса, и главное тут — выбирать правильные куски. У говядины самые «шашлычные» места — грудинка, филе и внутренняя часть задней ноги. У свинины самые вкусные — ошеек (вырезка около шеи вдоль хребта), рёбрышки, спина, поясничная и тазобедренная части. У баранины используют корейку, заднюю ногу, почечную часть и печень. Для шашлыков также хороши курица, индейка и кролик.

Но давайте сразу договоримся — вся мировая биохимия, физиология и медицинская статистика говорят о том, что чем меньше мяса ест человек, тем он здоровее. Лучшим всё-таки является разнообразный рацион — основанный на овощах и фруктах, но и мясо тоже позволяющий — как праздник. Которым мы, в общем, и считаем шашлык, потому что блюдо это с диетологической точки зрения весьма неоднозначное.

С одной стороны, по калорийности он вполне сравним с варёным мясом. А иногда за счёт вытапливания жира способ приготовления на шампуре даже вырывается в лидеры по фигуросбережению! Например, энергетическая ценность 100 граммов отварной свинины может достигать 350 Ккал. А калорийность шашлыка из свиной шеи – в среднем, 324, если, конечно, в маринаде не было майонеза.

С другой стороны, дело не только в калориях, и чем жирнее шашлык — тем он вреднее. Проблема в том, что жир капает в огонь и появляется дым, выделяющий полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые оседают на мясе. Попадая в организм, ПАУ повышают вероятность развития рака. Не случайно диетологи рекомендуют отдавать предпочтение нежирной говядине, телятине, индейке и белому куриному мясу.

Не жалуют шашлык и потому, что в процессе приготовления на открытом огне в мясе образуются канцерогены. Но истинные шашлыкоманы придумали способ обвести эти вещества вокруг пальца. Оказывается, существуют маринады, которые не дают мясу подгореть на углях — а значит, меньше шансов, что вредные молекулы при жарке в нём появятся.

Но канцерогены образуются не только в мясе. Учёные пришли к выводу, что даже кратковременное воздействие паров барбекю приводит к воспалениям дыхательных путей. Это наглядно продемонстрировал эксперимент с 16 добровольцами, проведённый в Нидерландах. Впрочем, ещё раньше об этом же говорили китайские специалисты.

Как маринуют шашлыки разные народы

Мясо перед жаркой на углях принято мариновать, чтобы сделать более ароматным и главное — мягким. В Азии для этого не используют ничего кислого, зато щедро добавляют соевый соус, имбирь, мёд, лук и чеснок.

В Балканских странах мясо маринуют в йогурте с добавлением лимонного сока, кинзы и болгарского перца. На юге Франции не жалеют оливкового масла, тимьяна, розмарина и шалфея, а в средиземноморской кухне в приоритете протёртые помидоры, каперсы и базилик. В Южной Америке популярны маринады с соусом барбекю, винным уксусом, с перчиком халапеньо или чили. В Индонезии смешивают растительное масло и арахисовую пасту, добавляя коричневый сахар, сок лайма и свежемолотый белый перец.

Маринады условно полезные и вредные

Каких только рецептов не придумали любители шашлыка! Одним из самых полезных считается маринад на гранатовом соке, поскольку он богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Кроме того, гранатовый сок размягчает волокна мясных белков актина и миозина, из-за чего те разбухают и становятся рыхлыми. Мясо в результате получается нежным и сочным.

Похожим эффектом обладают ананасовый, смородиновый и яблочный соки, а также цитрусовые. Но самое главное — маринование мяса в натуральных соках замедляет скорость образования вредных полициклических ароматических углеводородов. А вот уксус в составе маринада делает мясо более жёстким, поэтому шашлыки приходится дольше готовить — и значит, румяная корочка с подгоревшими участками в таком случае неизбежна.

Маринование мяса в кефире, тане, айране, катыке или мацони может вообще привести к пищевому отравлению из-за активности ферментов! Если уж очень хочется использовать именно кисломолочный маринад, лучше держать заготовку в холодильнике — причём недолго, а потом обязательно всё хорошо прожарить.

Диетологи советуют мариновать мясо для шашлыка в минеральной или газированной воде, а также в пиве. В этих напитках есть углекислота, которая раздвигает мясные волокна и делает их нежными. Но это не самое главное: дело в том, что такое мясо быстрее готовится изнутри и поэтому не подгорает.

Пищевой химик из Португалии Исабель Феррейра выяснила, что в мясе, маринованном в пиве, во время жарки на открытом огне образуется меньше канцерогенов. Экспериментальным путём были проверены светлое, тёмное и безалкогольное пиво. Тёмное пиво показало самый лучший результат, а безалкогольное совсем немного ему уступило по эффекту.