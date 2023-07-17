Лесная и садовая: всё о землянике

От сотворения мира до эльфов

Первые сорта земляники были описаны в 1553 году — впоследствии её стали называть фрагария (fragaria), по имени учёного, который был к этому причастен.

В мифах коренных американцев есть целая история об этой ягоде, которую сравнивали с сердцем: однажды первый мужчина обидел свою любимую женщину, и она решила уйти от него. Тогда Великий Дух, чтобы задержать её, создал землянику. Пока женщина лакомилась ароматной ягодой, обидчик успел догнать её и извиниться.

А в Баварии есть традиция, по которой на рога скота весной крепят корзины с лесной ягодой как подношение эльфам, которые, по легенде, обеспечивают жителей здоровьем и богатым урожаем. Николай Гоше, знаменитый немецкий садовод-практик и автор многочисленных трудов по садоводству, так восторгался растением: «Нам неизвестен более здоровый и освежающий десерт, чем свежая земляника, с сахаром или без него, с вином или коньяком, с молоком или ромом…»

В России ягода, вероятно, появилась в XVII веке. Говорят, царь Алексей Михайлович (второй русский царь из династии Романовых) был страстным садоводом — и в его владениях выращивались экзотические культуры, к которым тогда относилась и земляника… А европейцы оценили её столетием позже. Случилось это так: в 1714 году некий капитан Фрезье обнаружил это растение в Чили и передал в Ботанический сад во Франции, где и занялись селекцией этой ягоды. Результатом и стала садовая земляника (fragaria ananassa), которую в нашей стране часто называют клубникой. Придирчивые ботаники не устают напоминать, что это ошибка… но имя ушло в народ, и бороться с этим, похоже, уже слишком поздно.

Так как же правильно — клубника или земляника? Обычно всё упирается в то, что земляникой, условно, можно назвать практически все сорта, а вот клубникой — только определённые виды.

Польза из леса и сада

С точки зрения диетологии эти ягоды и правда — настоящее сокровище. В землянике много витаминов А, В, С, Е, йода, калия, железа, фосфора, кальция. Несмотря на сладкий вкус, сахара тут даже меньше, чем в лимонах — именно поэтому её можно есть и при сахарном диабете.

В 100 граммах содержится всего 40 килокалорий! А ещё она богата пищевыми волокнами, фолиевой кислотой, дубильными веществами, каротином и пектинами. Все эти факты можно найти в том числе в исследованиях российских учёных. Кроме того, земляника содержит ретинол и аскорбиновую кислоту, которые помогают организму поддерживать иммунитет. Она помогает коже сохранять упругость, благотворно влияет на процессы пищеварения, на зрение и профилактику болезней сердечно-сосудистой системы.

И не случайно слово «клубничка» используется как синоним чего-то сладострастного. Наука доказала — эти ягоды действительно можно считать природным афродизиаком — средством, пробуждающим любовный пыл. В их семенах — маленьких косточках — содержится немалое количество биологически активного цинка, а он он очень хорошо влияет на половые гормоны.

Кстати, ценятся не только плоды земляники, но и её листья. Напитки и отвары из них помогают нормализовать артериальное давление и снижать уровень "плохого" холестерина. Эксперимент венгерских учёных показал, что такой настой может помочь людям, страдающим диабетом: он понижает уровень глюкозы в крови.

А исследователи из Саратовского ГМУ имени В. И. Разумовского выяснили, что ягоды могут помочь в лечении болезней почек, подагры и других нарушений солевого обмена.

Единственный, пожалуй, её минус — как любой красный фрукт и любая красная ягода она представляет опасность для пациентов с аллергическими реакциями — чаще всего она вызывает аллергию у детей.

Не только со сливками

Земляника отлично дополняет любые молочные продукты, но не только. Она отлично сочетается и с мясом, и с птицей, и с овощами. Отличный вариант заправки, если вы решите приготовить салат: оливковое масло, капля уксуса, лимонный сок и кедровые орешки с горчицей.

Ягоду можно добавлять в тесто не только для пирогов, но и для пасты!

Среди заготовок стоит выделить джем, мармелад, варенье, сироп и соусы к мясу.