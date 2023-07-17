Виноград сохнет: какие ошибки допущены при выращивании культуры

Часто на молодом винограднике сохнет много ягод, по той причине, что такое растение не в силах вырастить много плодов.

Дачники, как правило, на молодых культурах оставляют 5-6 завязей для того, чтобы винограду было комфортно. После 4 лет можно не убирать завязи, а до этого нужен контроль.

Вредители - еще одна причина сохнущего растения. Защита от них помогает снизить количество насекомых, что влияет на количество урожая.

Поражать виноградники могут подземный филлоксер, паутинный клещ, осы.

Что касается болезней, профилактика - лучшее, что может быть в подобной ситуации.

Пятнистый антракноз, ложная мучнистая роса, сухорукавность - заболевания, влияющие на урожайность винограда.