Виноград сохнет: какие ошибки допущены при выращивании культуры

Часто на молодом винограднике сохнет много ягод, по той причине, что такое растение не в силах вырастить много плодов.
Дачники, как правило, на молодых культурах оставляют 5-6 завязей для того, чтобы винограду было комфортно. После 4 лет можно не убирать завязи, а до этого нужен контроль.
Вредители - еще одна причина сохнущего растения. Защита от них помогает снизить количество насекомых, что влияет на количество урожая.
Поражать виноградники могут подземный филлоксер, паутинный клещ, осы.
Что касается болезней, профилактика - лучшее, что может быть в подобной ситуации.
Пятнистый антракноз, ложная мучнистая роса, сухорукавность - заболевания, влияющие на урожайность винограда.
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