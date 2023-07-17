Эликсир здоровья: всё о фруктах

Почему же так важно есть фрукты?

Во-первых, они богаты необходимыми для нашего здоровья витаминами и минералами. Например, тем же витамином С, который поддерживает иммунную систему. Во-вторых, они также являются хорошим источником пищевых волокон, необходимых для хорошего пищеварения и чёткой работы ЖКТ. Многие плоды также богаты пектином, который выводит «плохой» холестерин и помогает наладить липидный обмен.

Ещё одна важная причина — это антиоксиданты. Эти вещества помогают защитить организм от повреждений, вызванных вредными молекулами — свободными радикалами. Постоянное присутствие в меню богатых антиоксидантами фруктов и ягод снижает риск хронических заболеваний — таких как ранние проблемы с сердцем и сосудами, опухоли и болезнь Альцгеймера.

Фрукты, как правило, содержат мало калорий в сочетании с той же клетчаткой, что в некоторых случаях (если речь не идёт о чересчур сладких видах вроде винограда) помогает почувствовать сытость. К тому же, они — универсальный перекус, и их можно есть разными способами: добавлять в смузи, салаты и десерты.

Сезонные плоды в основном состоят из воды, а значит, их употребление поддерживает баланс жидкости в организме и предотвращает обезвоживание (которое может вызвать усталость и головные боли).

А ещё современные исследования показывают — тот, кто регулярно употребляет много фруктов, меньше подвержен депрессии!

Арбуз

Не стоит переживать, что в сочной мякоти этой ягоды много сахара: благодаря обилию клетчатки он усваивается медленнее. И уж точно, кусок арбуза будет полезнее аналогичной по весу порции торта. В его мякоти также есть витамины С, А, В, калий, медь и антиоксидант ликопин, важный для сердечно-сосудистой системы.

Арбузный сок (благодаря содержанию аминокислоты цитруллина) выводит из мышц молочную кислоту, помогая восстановить силы после интенсивных тренировок. Кроме того, это вещество снижает артериальное давление и поддерживает правильную работу сердца.

Вкуснее и полезнее всего арбуз “в чистом виде”. Но если хочется поэкспериментировать, летом можно приготовить из него мороженое или смузи. А на зиму засолить, сделать цукаты или компот. Не стоит выбрасывать и арбузные корки — из них получается интересное варенье. Единственное, что стоит помнить: переизбыток арбуза в меню может спровоцировать вздутие живота и диарею.

Дыня

Долгое время считалось, что дыню нужно есть отдельно от других продуктов, чтобы не было несварения. Современная наука утверждает, что эти опасения необоснованны. Испанцы и итальянцы, например, едят этот фрукт с пармской ветчиной и чувствуют себя прекрасно. Врачи подтверждают: сочетать дыню с мясом полезно, поскольку она уменьшает его вредное воздействие — особенно, при недостаточной термической обработке.

Доказано, что дыня обладает мощным антиоксидантным действием. Австралийские учёные из Университета Тасмании обнаружили в ней вещества, которые ослабляют окислительный стресс в организме. Примечательно, что полезна не только мякоть, но и семена. Они содержат две очень ценные аминокислоты: триптофан, ответственный за появление серотонина, и аргинин, подстёгивающий выработку мужского гормона тестостерона.

Из ароматной бахчевой культуры можно приготовить целый обед! На первое — крем-суп в сочетании с огурцом, мятой и греческим йогуртом. На второе — жареную дыню, карамелизованную в сливочном масле с козьим сыром и миндалем. На десерт — шарики из дынной мякоти с ванилью и желтковым кремом.

Киви

В киви содержится много витаминов группы B, кальция, калия, фосфора, йода, железа, цинка. Но больше всего в нём аскорбиновой кислоты — около 92,7 миллиграммов на 100 граммов, что в 2,5 раза больше, чем в лимоне!

Киви богат клетчаткой, которая разбухает в желудке, образуя желеобразную массу. Если спустя полчаса съесть углеводы (крупу, картофель, пасту), это желе задержит глюкозу и не даст ей слишком быстро проникнуть в кровь. В результате резкого скачка сахара не произойдёт, а ощущение сытости продлится.

Иногда чрезмерное употребление киви вызывает аллергическую реакцию, виной чему — фермент актинидин. Но у него есть одно ценное свойство — он помогает лучше усваивать белковую пищу. Вот почему киви часто добавляют в маринады для шашлыка, чтобы он получился сочным и мягким. Но мариновать с этим фруктом дольше 15 минут не стоит — иначе мясо начнёт распадаться на волокна.

Киви отлично подходит для летних салатов, поскольку гармонирует с персиками, яблоками, виноградом и клубникой. А ещё из него получаются полезные витаминные смузи. Некоторые хозяйки делают из киви варенья и джемы на зиму.

Манго

В манго много витамина С, известного своими антиоксидантными свойствами. Плод среднего размера содержит 57 граммов аскорбиновой кислоты, а это половина рекомендуемой суточной нормы. Кстати, транспортировка манго из дальних стран в недозрелом виде совершенно не влияет на концентрацию ценного элемента.

Учёные обнаружили в манго полифенол мангиферин, способный вызывать гибель раковых клеток. Кроме того, это полифенольное соединение защищает сердце, снижает влияние окислительного стресса, уменьшает воспалительные процессы, а также увеличивает силу и выносливость, что особенно актуально для спортсменов.

На основе манго получается интересные яркие соусы для мясных блюд. Хорош этот фрукт и в салатах, особенно если добавить к нему креветки, мягкие сыры или авокадо. Сочетание манго-маркуйя часто можно встретить в выпечке и десертах.

Хурма

Хурма — пример того, как в одном фрукте могут уживаться польза и вред. Она богата витаминами, микроэлементами (особенно йодом), ценными производными биофлавоноидов — всё это облегчает кашель и воспаление в гортани. В этом фрукте много пектина и антиоксидантов, благодаря которым она так полезна для сердечников.

В чем же возможный вред хурмы? Если поедать её в больших количествах и чередовать с молочными продуктами, то велика вероятность образования в желудке специфического сгустка — безоара, который придётся удалять хирургическим путем. При наличии хронического воспаления ЖКТ риск возрастает в несколько раз. Обезопасить себя просто — не увлекаться слишком вяжущими сортами. Впрочем, они встречаются сегодня все реже, поскольку производители научились удалять ответственные за это вещества — танины.