Мифы и реальность: всё о ГМО

Что такое ГМО?

Расшифровывается эта аббревиатура как “генетически модифицированный организм” и означает, что ДНК, то есть генетический материал растения, животного или микроорганизма был искусственно изменен при помощи генной инженерии. Как правило, цель таких изменений или экспериментальная (для удовлетворения любознательности учёных) или — чаще всего — практическая. Например, важным сельскохозяйственным растениям вроде пшеницы или риса стремятся придать новые свойства: морозостойкость, устойчивость к паразитам, болезням и веществам-гербицидам, которыми уничтожают сорняки.

А что вообще такое — генная инженерия? Объяснить проще всего, взяв модный прибор под названием 3D-принтер! Какую программу в него заложишь, то он тебе и напечатает. Точно так же с живыми организмами — и у них есть программа: это ДНК, гены. Если её аккуратненько подправить, переписав буквально пару строчек кода — наука это позволяет — то и свойства плодов можно регулировать как пожелаешь!

Изменения в ДНК, которых пытаются добиться генетики, как правило, не возникают в природе в результате так называемой естественной рекомбинации. Так называется процесс, при котором генетический материал организма смешивается и перетасовывается в процессе естественного размножения и приспособления к условиям окружающей среды. Рекомбинация также может происходить естественным образом в результате мутации — случайного изменения в последовательности ДНК.

Примеры “улучшенных” растительных продуктов включают также овощи и фрукты. Например, папайе — точнее, плодам этого тропического дерева, похожего на пальму — придали суперспособность противостоять вирусам и иметь более длительный срок хранения. Но самым известным примером, пожалуй, можно считать так называемый золотой рис.

Почему ГМО-рис назвали золотым

“Золотой” вид этого злака создали для того, чтобы получать из него предшественник витамина А — бета-каротин. По цвету новый сорт действительно напоминает золото. Предполагалось, что выращивать его будут в районах с нехваткой пищевого витамина А. Десять лет назад в ​​странах Африки распространённость такого дефицита местами достигала почти 50 процентов!

А между тем, в отсутствии витамина А развивается масса заболеваний глаз, от ксерофтальмии (это когда глаз не может производить слезы) до полной слепоты. Кроме того, дефицит витамина также увеличивает риск смертности от кори и диареи у детей.

Идея, впрочем, встретила серьёзное сопротивление со стороны противников ГМО. В дискуссию вступили более 100 лауреатов Нобелевской премии — они призвали дать золотому рису шанс. В итоге в 2018 году Министерство здравоохранения Канады и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявили его безопасным для употребления, а в 2021 года Филиппины стали первой страной, официально выдавшей разрешение на биобезопасность для коммерческого разведения золотого риса, насыщенного витамином А.

Хэппи-энд? Не тут-то было! Совсем недавно, в апреле 2023 года Верховный суд Филиппин обязал департамент сельского хозяйства прекратить коммерческое выращивание золотого риса в связи с петицией, поданной группой фермеров.

Они утверждают, что золотой рис представляет опасность для здоровья потребителей и окружающей среды. Заодно суд запретил генетически модифицированные баклажаны, которые умеют вырабатывать собственный токсин для уничтожения насекомых-вредителей — такие овощи в стране выращивали с 2022 года. Но все эти запреты, отметим, не навсегда: до тех пор, пока не будут представлены доказательства безопасности и соответствия требованиям законодательства страны.

А что у нас, в России?

В нашей стране использование ГМО строго регламентируется. Для пищевой продукции растительного происхождения содержание до 0,9% ГМО является так называемой технически неустранимой примесью — то есть, это уже слишком много. Но допускается содержание до 0,9% ГМО в зерне для пищевых и кормовых целей. Роспотребнадзор и Россельхознадзор регулярно проводят мониторинг сельхозпродукции на этот счёт.

Но проверить продукт на наличие ГМО можно также в специализированных лабораториях. Мы обратились в одну из таких — испытательный центр «Серконс Эко», который помогает производителям проверять товары, когда они ввозят их на территорию России (и получать сертификаты качества, без которых продукция не сможет попасть на прилавки).

Нас интересовал сакраментальный вопрос: как, собственно, специалисты узнают, что в продукте содержится ГМО? И его там не больше пресловутых 0,9%? Как выяснилось, алгоритм действий экспертов вот какой: анализ начинается с выделения ДНК из образца пищи. Это нужно для того, чтобы воспользоваться методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Этот метод работает путем так называемой амплификации (многократного увеличений копий) определенного участка ДНК, уникального для ГМО, который интересует специалистов.

ПЦР-анализ часто используют в сочетании с другими методами, такими как иммуноферментный анализ — что позволяет обнаружить “злоумышленника” и определить его количество.

И всё же — опасны ГМО или нет?

Безопасность и польза ГМО до сих пор являются предметом горячих споров. Были случаи, когда появлялись сенсационные “доказательства” о вреде таких продуктов, но при ближайшем рассмотрении заявления оказывались ложными.

Самый яркий пример — это история с лабораторными крысами, которых французский биолог Жиль-Эрик Сералини кормил американской генно-модифицированной кукурузой (в неё добавлено сразу 8 элементов устойчивости к разным вредителям и ядам против сорняков). «Мы все подопытные» — так он назвал свои книгу и фильм, а газеты тут же написали, что во Франции доказана опасность ГМО!

Мало кто проследил за развитием этой истории — а оно было: очень скоро научный журнал удалил статью Сералини, принёс извинения за публикацию недостоверных сведений, а сотни учёных во всём мире напомнили, что ставили такие же опыты... но не увидели никаких опухолей! И говорили о том, что, во-первых, это смешно — использовать всего 10 крыс в каждой группе (тех, кто ел ГМО и тех, кто не ел) и делать какие-то выводы. А во-вторых, крысы у Сералини были такие, которых специально вывели для испытаний лекарств против рака — опухоли у них развиваются всегда, чем их ни корми!

Наши эксперты из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи говорят, что в разных странах неоднократно ставили аналогичные опыты, в которых было и больше крыс, чем у Сералини, и проходили эксперименты дольше, и отслеживалась судьба последующих поколений! В Москве, например, этим занимаются уже 15 лет, и все сотрудники центра, которые долгие годы кормят животных ГМО, в один голос говорят — ну ничем эти крысы не отличаются от обычных! А это десятки тысяч животных, сотни тысяч анализов.

Более того, французские журналисты нашли свидетельства того, что на своё исследование Сералини получил 3 миллиона евро от известной местной сети супермаркетов, в которой тут же после публикации его работы появилась — какое совпадение! — масса товаров с маркой «без ГМО».

Доверяй, но проверяй!

Несмотря на то, что доказательства потенциального вреда ГМО пока существуют только в теории, учёные и представители органов здравоохранения не торопятся отметать потенциальные риски.

В России на ГМО обязательно проверяют пищевую продукцию для детского питания, для беременных и кормящих женщин (в ней наличие ГМО не допускается). Запрещено ввозить на территорию РФ и выращивать “улучшенные” генетиками растения, поэтому семена и посадочный материал проверяют тоже.