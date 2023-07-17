Пестициды: польза или вред?

Что такое пестициды?

Это химические вещества, которые используются для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. «Пест» в переводе — вредитель, так что словом «пестициды» обозначают очень большую группу веществ: инсектициды – от насекомых, фунгициды – от грибков, гербициды — от сорняков... Химикаты обычно вмешиваются в физиологию вредителей, либо убивая их, либо нарушая их репродуктивное или пищевое поведение.

Традиции этой борьбы уходят, что называется, вглубь веков. Шумеры — древнее население Южной Месопотамии (на её территории теперь расположен Ирак) использовали соединения серы для защиты посевов от насекомых за несколько тысячелетий до того, как мы узнали, что такое пестицид.

В Древней Греции и Риме тоже пытались бороться с болезнями растений, сорняками и вредителями. Одним из популярных средств — например, от фитофтороза — был дым. Селяне жгли солому, рыбу, навоз, бычьи рога — и клубы дыма, предпочтительно зловонного, распространялись по всему саду или винограднику. Считалось, что он способен “рассеять” плесень и даже чуму. Для ловли ползающих насекомых использовалась смола. С сорняками боролись в основном вручную, но иногда применяли и «химические» методы — обрабатывали посадки солью или морской водой.

ДДТ, или “дуст”

Несмотря на свои преимущества, пестициды также связаны с целым рядом рисков для здоровья и окружающей среды. Одним из самых известных скандалов вокруг пестицидов стало открытие их вредного воздействия на живую природу и человека.

Дихлордифенилтрихлорэтан, широко известный как ДДТ, представляет собой бесцветное кристаллическое химическое соединение без вкуса и почти без запаха.

Его инсектицидное действие было открыто швейцарским химиком Паулем Мюллером в 1939 году. (В России он получил бытовое название — дуст, от английского dust — «пыль»).

Эта отрава использовалась также для борьбы с насекомыми, которые были переносчиками инфекционных заболеваний — малярии и тифа. А Пауль Мюллер был даже удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1948 году «за открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда против нескольких членистоногих».

Позднее исследования показали, что ДДТ может накапливаться в тканях животных и человека, приводя к проблемам с репродуктивной функцией и развитием. В результате ДДТ был запрещен во многих странах в 1970-х годах.

Весь вопрос — в дозе

Многие слышали высказывание знаменитого швейцарского алхимика, медика, естествоиспытателя Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». К пестицидам как ни к чему другому применима. Тут тоже весь вопрос в дозе — если она слишком велика, человеку будет худо. Причём особое коварство пестицидов в том, что их действие может проявиться через много лет. Что же делать? Вообще ничего не покупать в магазине? Вряд ли возможно, хотя некоторые к этому и стремятся, разводя домашние сады. Кто-то думает, что спасётся от опасности, покупая дорогие овощи и фрукты с этикетками «био», «эко», «органик». Это модная тема — пытаться выращивать «без химии».

Такие органические плантации, например, апельсинов мы снимали в одном из сюжетов “Живой еды” — на Сицилии. Здесь полно и сорняков, и всевозможных насекомых. С ними, конечно, борются, но не традиционными, а биологическими методами. Опыляют кусты бактериальным составом, заражающим насекомых, и выпускают полезных жуков, которые едят вредных.

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Но такие средства не всем сельскохозяйственным культурам подходят. Они не помогут, например, вырастить огурцы в теплицах. В условиях масштабного производства справиться с сорняком на больших площадях сложно — и там применяют гербициды. Но лишнего не льют. Почему? Потому что это стресс для самого растения. А главный аргумент против лишнего употребления отравы на плантациях — экономический. Затрат у тепличного хозяйства и без того немало: тепло, освещение и вода стоят недёшево.

Мы неоднократно сдавали на проверки в лабораторию самую разную тепличную продукцию — даже из нелегальных китайских хозяйств в Иркутской области! — и ни разу ничего подозрительного не нашли. Специалисты даже говорят, что опаснее бывают овощи из личных хозяйств: ведь и расходы тут оценивают на глазок, и не каждый огородник – по совместительству агроном, легко может по незнанию превысить безопасную дозу. Так что магазинные, промышленно производимые овощи считаются потенциально менее опасными.

Правда, гарантий тут нет никаких. Производители обрабатывают, например, яблоки до нескольких десятков раз за сезон, но должны сделать перерыв перед сбором урожая, чтобы всё смылось и выветрилось. Но делают так не все. Мы взяли 5 видов яблок — из дорогого и дешёвого супермаркетов, магазина фермерской еды, с рынка и из частного погреба. И отправили фрукты в лабораторию. В результате превышение опасных компонентов (пестицидов) нашлось в яблоке из дорогого магазина и в фермерском.

Но дозы тут тоже ничтожны — и отравитесь вы, только если будете килограммами есть такие яблоки каждый день. Кстати, яркий блеск от яблока ни о чём не говорит — сам по себе защитный воск безопасен. Приятного в нём, конечно, мало, и такие плоды лучше мыть как следует — причём достаточно тёплой воды, специальные средства не обязательны — хотя они действительно очищают лучше.

Мыть или не мыть?

Поможет ли мытьё избавить овощи и фрукты от остатков не только пыли и грязи, но и пестицидов — и насколько чистыми остаются продукты после ополаскивания обычной водой? И стоит ли применять мыло (некоторые берут хозяйственное) или жидкость для мытья посуды? Может, разориться на специализированные средства — ведь есть и такие?

Начнем с хозяйственного мыла. Зрительница, которая поделилась с нами таким опытом, обосновала свой выбор: одной воды по её мнению маловато, от туалетного мыла остается запах отдушки, а в средствах для мытья посуды слишком много химии — вдруг она попадет в организм?

В последнем предположении есть резон: пористая кожура действительно может впитать поверхностно-активных веществ больше, чем та же гладкая посуда, и вымыть с такой поверхности следы гораздо сложнее. Но и в хозяйственном мыле хорошего мало — оно содержит массу не пищевых компонентов, которые гораздо опаснее принимать внутрь! Это щелочь, каолин, канифоль, едкий натрий…Воск, которым покрывают фрукты для хранения, неплохо смывается просто тёплой водой — правда, потереть тогда придется хорошенько. Но если и останется часть — не страшно, ничего опасного для здоровья в нём нет.