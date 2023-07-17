Просрочка: сколько можно и нужно хранить продукты

История “с душком”

Несвежими или фальсифицированными продуктами ушлые продавцы торгуют, что называется, испокон веков. В России с этой напастью с переменным успехом стали бороться в VIII веке – об этом рассказывают эксперты Российского биотехнологического университета.

В 1718 году в Санкт-Петербурге, например, был принят указ, согласно которому использование просроченных продуктов каралось от нескольких ударов кнутом до смертной казни. В Москве же наказывали мягче – пойманных с поличным штрафовали или отправляли в ссылку.

С 1893 года основным руководством к действию для властей была статья 115 Устава о Наказаниях, которая гласила: “За приготовление для продажи, хранение в торговом или промышленном помещении или продажу съестных припасов или напитков, вредных для здоровья или испортившихся, а равно за выделку посуды из вредных для здоровья материалов, виновные, сверх уничтожения припасов, напитков или посуды, подвергаются: аресту не свыше трех месяцев или денежному взысканию не свыше трехсот рублей». В те времена такой штраф был весьма ощутимым: на рубль можно было купить еды на всю семью!

Казнить нельзя, помиловать?

Вообще, наши предки зачастую питались, по современным меркам, настоящей тухлятиной. Так, из желания сохранить рыбу надолго когда-то родился рецепт первых суши. Их можно попробовать кое-где в Японии и сейчас. Пресноводного карася или карпа потрошат, пересыпают солью и, обернув в полиэтилен, кладут под пресс. Через 3 месяца достают, промывают, обжаривают с добавлением японского самогона, обкладывают варёным рисом и оставляют заквашиваться ещё на 3 месяца.

Но это было съедобно! В прошлом (без холодильников) часто приходилось прибегать к ферментации для заготовки продуктов — пахло плохо, но было безопасно и голод утоляло — как вздувшиеся шведские консервы из селёдки (сюрстрёмминг) или многочисленные квашеные овощи из кухонь разных народов мира.

А в Британии, например, уже в наши дни разрешено не указывать сроки годности на йогуртах, твёрдых сырах и бутылках с молоком – для того, чтобы «минимизировать отходы». Отныне там пишут только дату, до которой продукт имеет «наилучший вкус», а безопасность потребитель должен определять сам — по запаху и виду.

В России на страже качества продуктов стоит система сертификации и сроков годности, официально установленных для определённых категорий товаров. Всё это должно защитить покупателей. Но что, если они и сами не против приобрести залежалый товар – ведь он, разумеется, дешевле? Для таких случаев и существуют вышеупомянутые рынки просрочки. В крупных городах их найти несложно. Свежестью там, прямо скажем, не пахнет.

В обычных коробках (зачастую прямо на грязной улице), безо всяких холодильников хранятся колбасы, молочные продукты, полуфабрикаты... Ассортимент — как в крупном гипермаркете, но цены — со скидкой до 80%. Продавцы не скрывают – срок годности у всех продуктов закончился. Это и объясняет распродажу. Покупают всё это чрезмерно увлёченные экономией или те, кто на мели.

Кто такие фриганы?

Существует целое движение людей, которые еду (нередко просроченную) предпочитает не покупать, а брать вообще бесплатно. Как они говорят, к магазинам нужно подходить с правильной стороны... И как вы уже догадались, не с парадной – а с той, где стоят мусорные баки. Название движению дало английское слово “free” – свободный, бесплатный. Суть их идеологии – отрицание принципов потребительства: зачем покупать, если можно взять бесплатно?

Московские фриганы говорят, что находили в помойке и мраморную говядину, и осетрину, и дорогой швейцарский сыр. Почему-то магазины частенько выбрасывают свежие ананасы и почти всегда – хлеб. Есть даже сайт, где все желающие могут обменять одни найденные продукты на другие, к примеру, если кто-то нашел 50 упаковок кетчупа или майонеза, и самому столько не съесть. Что удивительно, по словам ребят, никто ни разу не отравился.

Как нам объяснили в Росприроднадзоре, выбрасывать продукты в мусор магазины не имеют права. Они обязаны вывозить всё на утилизацию. Только вокруг Москвы есть несколько мусоросжигающих заводов. Директор одного из них с радостью согласился показать нам, как проходит этот процесс, но за время подготовки материала ни один магазин свои отходы так и не привез. Это и не удивительно – за утилизацию нужно платить. Куда проще просто выбросить всё в мусорный контейнер – риск, что поймают и накажут, видимо, не очень велик. Но нас интересует другое: можно ли считать не сильно просроченную еду безопасной?

Чем рискуют те, кто покупает такие продукты, и фриганы, питающиеся деликатесами с помойки? Или вот ещё ситуация… Популярный кулинарный блогер и друг нашей программы Макс Брандт в одном из своих путешествий по Ленинградской области нашел настоящий тайник с запасами в заброшенном бункере – чёрный байховый чай, выпущенный ещё в Грузинской ССР. Даты изготовления на упаковке не было, но, судя по всему, пачке было около 30 лет. Сразу выпить чашечку напитка родом из страны, которой уже нет, Макс не рискнул. Ведь просроченный чай может накапливать опасные для жизни афлатоксины.

Мы сдали этот неплохо выглядящий чай на исследование в лабораторию, допущенную к определению нужного нам параметра Федеральной службой по аккредитации. Превратился ли чай за 30 лет из целебного напитка в яд? Как оказалось – вовсе нет. Конечно, за время хранения больше половины чайных листочков рассыпалось в пыль, что недопустимо для чая первого сорта, но в целом он оказался вполне пригоден для питья. Правда, на вкус так себе.

Так что же делать, если у какого-то продукта прошёл срок годности, но не сильно, а так, чуть-чуть... Может, всё-таки он ещё не смертелен? На самом деле, тут есть о чём рассказать — и вообще, хранение продуктов скрывает в себе бездну премудростей.

Доверяй, но проверяй! И почаще…

Что же происходит со здоровьем у тех, кто употребляет такие продукты регулярно? Мы купили на рынке сметану, просроченную на один день, а также сосиски, творог и майонез, которые нельзя было продавать уже полтора месяца. Срок годности консервированной фасоли нам и вовсе установить не удалось – заводская маркировка была стерта. Удивительно, но и это исследование не дало никаких тревожных результатов. Все ключевые показатели: патогенные микроорганизмы, плесень, дрожжи – всё оказалось в пределах допустимой нормы. Несмотря на то, что срок кое-где был превышен на полтора месяца!