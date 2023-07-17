Топ-5 советов, чтобы есть меньше

Привычка с пелёнок

Как показывает практика, переедание в большинстве случаев связано со сладостями. Удивительно, но это пристрастие формируется у человека с первых дней жизни — ведь материнское молоко тоже сладкое.

Исследование американского биопсихолога Джулии Менеллы показало, что младенцы рождаются с тягой к сладкому вкусу, и он действует на них как успокоительное и болеутоляющее средство. Более того, они уже умеют осознанно отличать даже степень сладости! Для доказательства этой гипотезы был проведён эксперимент, по условиям которого новорождённым давали сначала концентрированный сладкий раствор, а затем – разбавленный. Охотнее всего они поглощали первый, при этом быстрее успокаивались и испытывали больше положительных эмоций.

Педиатры считают, что сладкое перестаёт работать как обезболивающее примерно после десяти лет, когда костная система окончательно сформирована. Но почему тогда тяга к нему и частые переедания у многих никуда не исчезают и во взрослом возрасте?

Дело в том, что глюкоза — топливо для нашего организма, и почти половина её уходит на энергообеспечение мозга. В стрессовых ситуациях он требует в среднем на 10-12% больше глюкозы, а быстрее и приятнее всего её получать именно из сладостей. Вот почему некоторые склонны заедать стресс шоколадными батончиками, мороженым, пончиками и прочими калорийными лакомствами! К тому же, эти продукты вызывают выброс гормона радости серотонина, который притупляет тревожные ощущения и негативные эмоции.

Еда как наркотик

Пищевую зависимость в качестве реальной медицинской проблемы современная наука признала относительно недавно. Сегодня от неё и прочих расстройств пищевого поведения страдает в среднем каждый двадцатый житель на планете!

Самые коварные в этом отношении — хлебобулочные изделия. Для их изготовления обычно используют муку высшего сорта, её получают из зерна, полностью очищенного от ценной твёрдой оболочки. В итоге мы поглощаем из неё простые углеводы в чистом виде, которые в организме моментально преобразуются в ту же глюкозу.

В клейковине пшеничной муки также содержится особая фракция глиадин, под действием пищеварительных ферментов распадающаяся на аминокислоты. Есть гипотеза, что по своему воздействию эти соединения схожи с опиатами и поэтому способны вызывать зависимость. Некоторые учёные называют их глютеноморфинами, поскольку у чувствительных к их воздействию людей они могут сформировать устойчивое пристрастие к мучным изделиям (как и морфин — главный алкалоид опиума, названный в честь древнегреческого бога сновидений Морфея). К тому же они ещё больше разжигают аппетит и вызывают тягу к перееданию, что в итоге приводит к набору лишнего веса.

Преступный тандем

Справедливости ради следует сказать, что во всём виноват не только сахар. Жир способен разжигать тягу к перееданию ничуть не меньше. А когда они объединяются, контролировать чувство насыщения становится ещё сложнее.

В лаборатории пищевой зависимости Мичиганского университета провели такой эксперимент: группе участников предложили на выбор чёрный и белый шоколад, чтобы проверить, какому из них люди будут отдавать предпочтение. История закончилась вполне предсказуемо: в этом состязании с большим отрывом победил второй. Это неудивительно, ведь сахара – и жира – в нём содержится гораздо больше! (А хоть чем-то полезных молотых какао-бобов нет вообще). В общем, этот простой эксперимент наглядно подтвердил, что два компонента — сахар и жир — формируют привлекательные вкусовые качества продукта и сильнее воздействуют на рецепторы, поэтому такая еда нравится нам больше.

Кстати, кроме шоколада участники опыта в больших количествах ели пиццу, картофель фри, хот-доги и чипсы. И объяснение тут точно такое же: в этих продуктах тоже много жира и сахара! Например, в одной столовой ложке кетчупа — целая чайная ложка сахара, а в кусочке сдобного теста — и все три чайных ложки.

Больше спать, чтобы меньше есть

Ещё один виновник переедания — гормон голода грелин, который вырабатывается в желудке. Обычно он выделяется в ожидании очередного приёма пища, вызывая приятное предвкушение и усиливая аппетит. И если долго не утолять чувство голода, это вещество может спровоцировать настоящий приступ обжорства.

Группа американских учёных из нескольких университетов обнаружила одну очень важную и неочевидную зависимость между грелином и продолжительностью сна. Для участия в своём эксперименте они пригласили добровольцев, которым на протяжении некоторого времени не давали полноценно высыпаться. Дальнейшее обследование добровольцев показало, что недосып провоцирует скачки грелина и зверски повышает аппетит. Практически все они стали больше есть — причём, не только по утрам, когда голод был сильнее всего, но и по вечерам. При этом некоторые подопечные съедали чуть ли не вдвое больше привычной порции! А после довольно сытного ужина многие употребляли сладости, к которым раньше не проявляли особого интереса.

От теории — к практике

В общем, о причинах переедания учёным известно многое, но в данном случае одного знания, к сожалению, мало. Научиться бороться с плохими пищевыми привычками и соблюдать меру без голодных мучений и вреда для здоровья не так-то просто. Но главное — начать хоть с чего-нибудь!

Предлагаем топ-5 научных советов от Сергея Малозёмова и его коллег, которые помогают бороться с неуёмным аппетитом и постоянным перееданием.

Тишина — лучшая приправа к пище

Многие привыкли есть под работающий фоном телевизор или сериал на ноутбуке. Всё это, к сожалению, делает процесс насыщения менее осознанным. Мы не замечаем, какой запах, вкус и текстура у продуктов, но самое главное — как много мы их потребляем.