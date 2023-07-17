Мясо индейки: польза и рецепты

Превращение экзотики в обыденность

Первых таких птиц завезли в Европу из Нового Света ещё в XVI веке, дав им прозвище "индийские павлины" – всё из-за родства с хвостатыми красавцами.

Среди ценителей индеек тогда были в основном знатные особы, которые приобретали птиц для украшения своих садов. Почитали их и художники. Косимо Ди Медичи, владелец шерстопрядильных фабрик и меценат, в 1430 годы открыл мастерскую по вышивке гобеленов, и на одном из созданных там полотен была вышита именно индейка.

А вот что писал посланник герцога Урбинского, одной из видных фигур эпохи итальянского Ренессанса, в сентябре 1531 года: "Зная, как ваша светлость любит новых животных, несколько месяцев назад я молил кардинала Сальвиати, у которого в хозяйстве есть несколько индийских павлинов – птиц невероятных и странных, каких не смог придумать и художник – дать мне пару птиц для разведения, поскольку они несут яйца каждый день".

К нам мода на индейку пришла, конечно, из США. Только во время Дня Благодарения американцы съедают 46 миллионов этих птичек. В честь праздника принято запекать индейку целиком. У нас в стране такое, прямо скажем, не происходит на каждом шагу, но вот в Ростове-на-Дону, например, несколько лет подряд отмечался День индейки. В её честь не только проводили развлекательные мероприятия, но и ставили кулинарные рекорды – однажды даже приготовили шашлык из целых 55 птиц!

Индейка или курица: что полезнее?

С точки зрения диетологии, безусловно, выигрывает индейка. В ней высокое содержание белка: 26 граммов на 100 граммов продукта. Кальция в 3 раза больше, чем в курице, железа – как в говядине, фосфора – почти как в рыбе. Плюс высокое содержание магния, необходимого для мышц, достаточное количество витамина A, витамины группы В (В3, В6 и В12) и пониженное содержание жира.

А ещё аминокислотный состав у индюшатины такой, что позволяет организму легче её усваивать. Впрочем, это мясо избавит от тяжести не только живот, но и кошелёк: цены на индейку, конечно, гораздо выше, чем на курицу. Так что полностью заменять один продукт другим мы точно не посоветуем.

Кулинарные воплощения

Быстрый мясной соус

Ингредиенты:

Фарш из индейки — 500 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Приправа “итальянские травы” — 1 ст. л.

Грибы — 200 г

Соль и перец — по вкусу

Помидоры — 800 г

Зелень — для украшения

Приготовление:

Разогреваем масло в большой сковороде на среднем огне. Добавляем лук и готовим, помешивая, пока он не станет мягким, около 5 минут. Добавляем чеснок и итальянские травы, индейку, грибы и соль с перцем; готовим, пока индейка не перестанет быть розовой, а грибы не приготовятся.

Увеличиваем огонь. Закладываем помидоры и периодически помешиваем, пока соус не загустеет. При подаче украшаем блюдо зеленью.

Индейка в горшочках в духовке

Ингредиенты:

Грудка индейки — 700 г

Картофель — 2 шт.

Лук красный — 1 шт.

Стебель сельдерея — 1-2 шт.

Помидоры черри — 100 г

Тыква — 300 г

Чеснок — 3 зубчика

Тимьян — 1 веточка

Перец чили — ½ стручка

Зелень — по вкусу

Вода — 500 мл

Сливочное масло — 20 г

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Нарезаем ингредиенты и раскладываем по горшочкам. В каждый из них добавляем немного сливочного масла и соли, приправляем чесноком, листьями свежего тимьяна и кусочками перца чили. Заливаем воду, накрываем крышками и запекаем в духовке при 180-200 градусах около 1 часа. Готовое блюдо украшаем свежей зеленью.