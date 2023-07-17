Голубика: для сердца и против стресса

Не всё то плохо, что растёт на болоте

В дикой природе голубика растёт на болотах, что существенно усложняет процесс сбора. И дело не только в том, что добраться до неё порой мешает глубокая трясина. Долгое время считалось, что ягода оказывает дурманящий эффект, поэтому в старину её называли пьянихой или водопьянкой. Но виновата тут, скорее всего, не сама голубика, а багульник, который зачастую растёт неподалеку – это он распространяет летучие соединения, способные вызвать головокружение и тошноту.

Современным фермерам отправляться на болота ни к чему — они выращивают большие урожаи на обустроенных плантациях. Собирают ягоды вручную, чтобы не повредить тонкую кожицу с характерным сизым налётом. Он защищает ягоды от вредителей, а вот людям приносит исключительно пользу: эта светлая тонкая плёночка насыщенна тритерпеноидами — особыми веществами, защищающими клетки от многих серьёзных заболеваний, в том числе — онкологических.

Сбор голубики начинается в конце июля или начале августа, а позднеспелых сортов — вообще в сентябре. И хотя за сезон она плодоносит всего один раз, этот период может быть растянут по времени, в зависимости от свойств конкретного сорта. Дикая голубика созревает через 45 суток с момента цветения, садовая — гораздо быстрее. Опытные фермеры могут собрать за один день в среднем до 50 килограммов спелых плодов, за сезон — десятки тонн урожая. Ягоды прямо на фермах упаковывают в контейнеры и тут же отправляют в магазины и на рынки.

Здоровый мозг и защита от стресса

Что же касается полезных свойств голубики, современная наука в них вполне уверена. В частности, было доказано, что антоцианы (пигменты, придающие ягодам характерный тёмно-синий цвет) могут замедлять процессы старения, поддерживать в норме основные функции мозга, улучшать координацию и силу мышц.

Американские учёные Джеймс Джозеф и Барбара Шукитт-Хейл поставили эксперимент с лабораторными крысами, которым по человеческим меркам было около 65 лет. На протяжении двух месяцев грызунам давали голубику (примерно 2% от всего рациона), а затем провели ряд тестов. По сравнению с другими крысами того же возраста, в рационе которых не было голубики, они показали высокие результаты при выполнении заданий на выносливость, силу и сообразительность.

Не менее интересное исследование провели соотечественники Джеймса и Барбары из Академического центра здоровья Университета Цинциннати. В нём принимали участие пожилые люди, которые ежедневно на протяжении 12 недель пили натуральный голубичный сок. В результате у них улучшилась память и уменьшились симптомы депрессии.

Чтобы сердце не уставало

Полезны сизые ягоды и для сердечно-сосудистой системы, ведь в них много важных для неё витаминов — C, K и E; плюс в небольших количествах есть железо, цинк, магний и калий. Ценность представляют и другие вещества — например, флавоноиды, катехины и фенольные кислоты (они — в том числе — позволяют держать под контролем уровень сахара в крови).

Кроме того, голубика насыщена оксидом азота, который расслабляет стенки кровеносных сосудов и тем самым снижает артериальное давление. Этот свойство подтверждает эксперимент учёных из Университета Восточной Англии, в котором приняли участие 115 человек с метаболическим синдромом. Для него характерен избыток жира в брюшной полости и нездоровый обмен веществ, гипертония, повышенный сахар в крови и преддиабетическая невосприимчивость к инсулину. Так вот, на протяжении шести месяцев одна группа таких больных принимала плацебо, вторая — съедала полстакана голубики, а третья — целый стакан ягод. В результате, у участников из последней группы улучшилось состояние кровеносных сосудов и снизился уровень «плохого» холестерина.

К тому же, мощными антиоксидантными свойствами обладают и уже упомянутые антоцианы. Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов с ними снижает риск не только заболеваний сердца, признанных самой частой причиной смертности, но и атеросклероза, возникающего из-за образования холестериновых бляшек и других повреждений кровеносных сосудов. Биологически активные соединения в составе голубики уменьшают окислительные и воспалительные процессы, а также регулируют транспортировку и хранение холестерина. Вот почему учёные считают, что постоянное употребление этой ягоды служит отличной профилактикой того же атеросклероза — причём, в любом возрасте.

Перспективное средство от рака

Американский институт исследований рака включил голубику в список продуктов, способных помочь организму бороться с онкологическими заболеваниями. На данный момент противоопухолевые свойства ягоды подтверждены лишь в лабораторных исследованиях — но они демонстрируют оптимистичные результаты и позволяют говорить о том, что в дальнейшем на основе голубики вполне могут быть разработаны средства для лечения рака.

Учёные убедились, что антоцианы, например, способны остановить рост раковых клеток в толстой и прямой кишке человека. Это означает, что они могут быть использованы в комплексной терапии для предотвращения колоректального рака. А лабораторные испытания на животных показали, что активные вещества в голубике тормозят развитие рака пищевода и рака молочной железы.