Продукты, которые вызывают отек

Откуда берутся отёки

Отёками называют скопления жидкости в тканях и между ними из-за нарушения водного баланса. Главным образом эта жидкость состоит из воды, но иногда она может содержать белок и клетки, чаще всего при развитии инфекции или нарушении проходимости лимфатических сосудов.

Наличие отёков — защитная реакция, сигнализирующая о произошедшем сбое. Дело в том, что наш организм примерно на 70% состоит из воды, при этом две трети жидкости находится внутри клеток, а оставшаяся часть — в межклеточном пространстве. Иногда по каким-то причинам количество межклеточной жидкости увеличивается, и это место отекает. Например, при сильном ушибе повреждаются кровеносные и лимфатические капилляры, поэтому часть влаги из них уходит и скапливается в прилегающих тканях.

Нередко причиной становятся гормональные изменения. У женщин с этой точки зрения есть свои особенности: например, проблемы могут появиться при приёме противозачаточных таблеток. А во время беременности и вовсе объём жидкости в организме увеличивается – на 6-8 литров!

Отёчность может возникать даже из-за неудобной обуви, слишком тесной одежды, чрезмерной физической активности или, наоборот, малоподвижного образа жизни. Длительное напряжение и сильные эмоциональные переживания повышают уровень кортизола в крови, что также порой приводит к отёкам. Наконец, некоторые продукты в рационе тоже способны надолго «запирать» жидкость в организме.

Главные виновники отёков

Соль

Натрий в составе соли регулирует уровень жидкости в организме и объём крови. Употребление большого количества солёной пищи повышает артериальное давление и задерживает лишнюю влагу. Кроме того, натрий «притягивает» воду в кровеносные сосуды и расширяет их, что тоже приводит к отёкам.

Вред солёной еды давно доказан наукой. Одно из недавних исследований провели японские урологии из Медицинского университета Нара. Они наблюдали за состоянием 56 мужчин в возрасте около 60 лет. Ежедневное употребление чрезмерного количества соли приводило к тому, что в период с пяти часов вечера и до шести часов утра у участников эксперимента заметно отекали ноги.

Понятно, что полностью исключить соль из рациона невозможно, да и не стоит. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 граммов натрия в день. При этом стоит учитывать и соль, которая содержится в домашних заготовках, копчёностях, колбасах, консервах, соусах, выпечке и напитках.

Алкоголь

Слабоалкогольные напитки содержат этиловый спирт. Небольшое его количество попадает в кровоток, даже если напиток просто подержать во рту! Молекулы этанола способны проникать сквозь клеточные мембраны и в самые укромные уголки организма. Но самое важное, конечно, происходит в желудочно-кишечном тракте, особенно в тонком кишечнике. Сила воздействия в первую очередь зависит от того, был желудок полным или пустым – потому что после еды закрывается привратник желудка (это клапан, который отделяет его от кишечника). Так что количество алкоголя, попавшего в кровь после обильной еды, может составить всего четверть от той порции, которая досталась бы организму в случае попойки на пустой желудок. Из крови алкоголь поступает в органы и достигает мозга. И там он разрушает естественную систему регулирования уровня воды в организме.

Дело в том, что алкоголь является мочегонным средством – то есть, способствует потере воды с мочой. Это достигается за счет подавления выработки гормона вазопрессина, играющего большую роль в регуляции выведения воды. В итоге этанол обезвоживает организм, а когда тело обезвожено, кожа и жизненно важные органы пытаются удержать как можно больше жидкости — что приводит к отечности лица и других частей тела. Процесс восстановления водно-солевого баланса может растянуться на сутки, а то и больше.

Простые углеводы

Сахар, сладкие напитки, выпечка, белый хлеб, шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы — это продукты с высоким содержанием так называемых быстрых углеводов. То есть, тех, которые быстро выделяют глюкозу в кровоток, вызывая всплеск уровня сахара в крови — и это тоже может стать причиной задержки жидкости в организме. Дело в том, что часть углеводов поступает в печень и превращаются в гликоген — своеобразное хранилище энергии, запасы которого организм с разной интенсивностью расходует ежедневно.

Исследователи из Университета Кастилия-Ла-Манча (Испания) подсчитали, что на каждый грамм гликогена в организме приходится минимум 3 грамма воды. И этот показатель может расти. Кстати, такой результат дают не только вредные сладости, но и вполне полезные фрукты при бесконтрольном употреблении.

Как избавиться от отёков

В теории, самый действенный способ быстро распрощаться с отёками — это диуретики, то есть, препараты, повышающие скорость выведения жидкости из организма. Однако они могут вызвать нежелательные побочные эффекты, и что гораздо важнее — вместе с лишней жидкостью вымыть полезные вещества. Не говоря уже о том, что принимать медикаменты без консультации со специалистом чревато опасными для здоровья последствиями.

Более щадящим, но схожим действием обладают диуретики натурального происхождения — продукты с ярко выраженным мочегонным действием. К ним можно прибегать при кратковременной или незначительной отёчности, например, после злоупотребления солёной пищей или алкоголем. Некоторые врачи рекомендуют включать такие продукты в рацион во время простудных заболеваний и в период восстановления после них. В этом случае организм не только избавляется от застоявшейся жидкости, но и получает порцию витаминов и минералов для укрепления ослабленной иммунной защиты.

При заболеваниях почек, сердца и вздутии живота продукты-диуретики тоже могут быть полезными. Следует обратить на них внимание и тем, кто ставит цель сбросить лишний вес, наладить обмен веществ и водно-солевой баланс. Однако важно помнить, что план лечебной диеты обязательно нужно согласовать с врачом.

Еда против отёков

Огурец

Огурец почти на 90% состоит из воды, что делает его рекордсменом среди овощей по содержанию жидкости. Неудивительно, что он оказывает мочегонный эффект, тем самым помогая прогнать излишки жидкости из тканей. Диетологи советуют для устранения отёков выпить стакан свежевыжатого огуречного сока натощак.

Соли в составе этого плода помогают наладить кислотно-щелочной баланс и обменные процессы. А ещё в них много клетчатки, что благотворно сказывается на работе пищеварительной системы. Важно помнить, что мочегонным действием обладают только свежие огурцы, маринованные и тем более солёные могут только усугубить отёчность.

Петрушка

Петрушку часто включают в лечебные диеты при мочекаменной болезни, пиелонефрите и других заболеваниях мочевыделительной системы. В качестве диуретика она тоже весьма эффективна.

Учёные из Американского университета Бейрута проводили эксперименты на крысах, в ходе которых одним животным вводили водный экстракт семян петрушки, а другим давали обычную воду. Оказалось, что получавшие биодобавку крысы выделяли значительно больший объём мочи за 24 часа по сравнению с остальными. Это объясняется тем, что вещества в составе петрушки снижают активность натрия, который, в свою очередь задерживает жидкость в организме. Примечательно, что мочегонные свойства эта зелень сохраняет не только в свежем виде, но даже будучи замороженной или высушенной.

Боярышник

Фармацевтические средства на основе экстракта боярышника давно применяются для лечения самых разных заболеваний. В частности, плоды этого растения обладают антисептическим эффектом и уничтожают патогенные организмы в мочеточниках и мочевом пузыре.