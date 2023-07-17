По чайку: всё о напитке из пакетиков

Кто изобрел чайные пакетики

Идея создания пакетированного чая принадлежит коммерсанту из Нью-Йорка Томасу Салливану. Именно он в начале 1900-х годов первым догадался расфасовывать небольшие порции чая в шёлковые мешочки и отправлять клиентам в качестве рекламных пробников. Правда, Салливан не сразу понял, насколько гениальная мысль пришла ему в голову. Он никак не ожидал, что покупатели начнут опускать мешочки прямо в заварочный чайник с кипятком, не вскрывая. Такой способ оказался удобным – он помог решить проблему с плавающими чаинками. В результате Салливан в 1902 году запатентовал своё изобретение. Правда, до массового производства было пока далеко.

Новый виток в продвижении пакетированного чая произошёл в 1929 году – с лёгкой руки немецкого инженера Адольфа Рамбольда, работавшего в чайной компании. Он нашёл альтернативу дорогостоящему шёлковому муслину, предложив изготавливать пакетики из волокон манильской конопли. А позже в ход пошла и специальная бумага.

Кстати, Адольф Рамбольд изобрёл и машину, довольно быстро фасовавшую чай по пакетикам – со скоростью 35 штук в минуту. Так к середине ХХ века пакетированный чай стал одним из самых популярных напитков – а к концу 70-х годов он вытеснил с рынка чаи в таблетках и плитках, спрессованные из чайной крошки и пыли. Сейчас даже в Англии, известной своей любовью к чайными традициям, около 90-96% потребления приходится именно на пакетированный чай.

Влияет ли форма на содержание?

Чаще всего пакетики делают плоскими (англичане любят их класть на дно чашки) или с веревочкой. Встречаются также так называемые кадди – с картонными ярлыками-держателями, и стики – длинные перфорированные трубочки из пищевой фольги или бумаги, которыми можно размешать сахар вместо ложечки. Высоко оценили любители чая и нейлоновые пирамидки, изобретенные известной британской компанией в 1997 году. А некоторые бренды даже стали продавать пустые мешочки из тонкого хлопка, похожего на марлю. Их можно заполнить любым сортом напитка, завязать и взять с собой на работу или в путешествие.

Современные производители порой вносят в дизайн креативные нотки, выпуская пакетики в виде фигурок животных, знаменитостей или с афоризмами известных людей. Одна чайная компания из Европы в честь своего 75-летия в 2005 году выпустила серию чайных пирамидок, украшенных бриллиантами. Пакетики были наполнены элитным чаем и продавались по $15000 за штуку.

Как делают чайные пакетики?

На современном производстве процесс полностью автоматизирован. Сначала очищенное чайное сырьё нужного калибра по вакуумным трубам попадает в дозатор. По конвейеру движется бумажная лента, а дозатор выкладывает на неё небольшие порции чая (в среднем по одному-два грамма) на определённом расстоянии друг от друга. Тут же лента накрывается вторым слоем бумаги и поступает в специальный барабан, который аккуратно запечатывает пакетики по краям. На следующем этапе их нарезают, а потом к каждому пакетику при помощи металлических скоб прикрепляют нитку с ярлычком. Аналогичным способом делают круглые пакетики и пирамидки.

Начнём с развенчания мифа о начинке – её производят исключительно из чайного листа, без примеси чайной пыли. Причём, перемалывают листья по особой технологии — послойно, чтобы сохранить характерную скрученную структуру. А оставшуюся после этого пыль собирают и утилизируют.

Ценители чаёв утверждают, что у “настоящего” листового чая насыщенность вкуса, крепость и аромат намного ярче, чем у пакетированного. Отчасти с ними можно согласиться. Дело в том, что при длительной транспортировке и хранении измельчённого чая эфирные масла и танины постепенно выветриваются.

Другой распространённый миф о пакетированном чае пугает избытком красителей в такой заварке. Он основан на простом житейском опыте: стоит опустить пакетик в кипяток, как тот моментально окрашивается. На самом деле объясняется всё просто — измельчённые листья отдают цвет гораздо быстрее, чем целые. Если немного поэкспериментировать и размолоть в порошок элитный чай, он тоже заварится за считанные секунды. Скорость окрашивания зависит и от других факторов – например, от интенсивности ферментации, которой подвергали чайные листья. Не следует забывать и о температуре воды: в крутом кипятке процесс заваривания пакетиков происходит практически мгновенно.