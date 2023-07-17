Манго: как выбрать и зачем есть

От Индии до Индонезии

Родиной манго – известного также как Мангифера индика – считается обширный регион, который включает в себя Мьянму, Бангладеш и северо-восток Индии. В наши дни это один из самых важных и широко культивируемых фруктов тропического мира, насчитывающий несколько сотен сортов. Его выращивают в странах с теплым и влажным климатом: в Бразилии, Таиланде, Мексике, Индонезии, Китае, Пакистане и Нигерии.

В литературе и искусстве средневекового периода есть много упоминаний о манго, в том числе описания того, как этот фрукт готовили и подавали на стол. Например, известно, что его любил Алауддин Халджи – индийский султан, правивший Делийским султанатом с 1296 по 1316 год. А в «Айн-и-Акбари», документе XVI века, описывающем Империю Великих Моголов, упоминается, что манго часто подавали со специями и сахаром, мариновали и делали из него разнообразные соусы.

По статистике, с 2016 года россияне стали покупать манго в 4 раза чаще. И список поставщиков сильно расширился. В нашу страну фрукты попадают из Бразилии, Перу, Таиланда, Китая, Египта, и в основном они недозрелые – так проще перевозить, меньше потери. Манго из Азии и Индии — маленькие по размеру, по цвету — часто зеленые, но очень сладкие. У вида родом из Флориды шкурка красного цвета.

Конечно, агропром тоже старается улучшать свою продукцию — прежде всего перенося плантации поближе к потребителю, чтобы можно было срывать спелым и продавать без долгой перевозки. Так что южноамериканских и азиатских поставщиков в последнее время активно теснят израильтяне и испанцы.

Вот тут-то мы и подошли к самому главному вопросу…

А зачем стоит есть манго?

Ответов сразу несколько. Начать стоит хотя бы с того, что содержащийся там пектин необыкновенно хорош для пищеварения. Обилие пищевых волокон делает неопасным для здоровья даже большое количество сахара, которое содержится в этом фрукте. Его популярность растёт ещё и потому, что это отличный здоровый материал для кулинарных экспериментов! Манго, как ни странно, прекрасно сочетается с мясом – содержащиеся в мякоти протеолитические ферменты помогают расщеплять белки, а жир из мяса, в свою очередь, благоприятствует усвоению фруктового бета-каротина — который очень хорошо влияет на зрение.

А ещё в манго просто убойная доза витамина С! Который не только спасает от простуды — это ведь ещё и антиоксидант с противовоспалительными и даже противораковыми свойствами. Средний плод манго содержит 57 мг витамина – а это половина профилактической суточной нормы.

Правда, вот вопрос — выдерживает ли хрупкий витамин С тысячи миль пути, а потом еще искусственное дозревание? Мы измерили этот показатель в лаборатории у совсем ещё зеленого манго. И повторно через неделю - у дозревшего фрукта. Оказалось — всё в порядке в обоих образцах! Пользу вы точно получите.

Сушёное манго в этом смысле, кстати, довольно бесполезно – витамина С там остаётся очень мало, да и сахара слишком много – ладно хоть пищевые волокна никуда не деваются.

Вся польза по науке

Учёные давно обсуждают потенциальную пользу для здоровья как от самого манго, так и от его побочных продуктов, вроде кожуры и семян. Например, итальянские авторы из Института наук о производстве пищевых продуктов отмечают, что манго содержит множество питательных веществ и биоактивных соединений, включая витамины, минералы и полифенолы, которые связаны с различными преимуществами для здоровья – такими, как антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Более того, в манго учёные обнаружили природное полифенольное соединение, которое в итоге было названо в его честь – мангиферин. Как выяснилось, растения, содержащие мангиферин (а это не только манго), на протяжении веков использовались в народной медицине Индии и Китая для лечения и профилактики многих заболеваний.

Современная наука изучает это вещество с точки зрения его антиоксидантного, противовоспалительного, противоракового и кардиозащитного действия. Исследования показывают, что мангиферин обладает свойствами, которые могут помочь защитить организм от окислительного стресса и хронического воспаления, а также вызывать апоптоз (запрограммированную гибель клеток) в раковых опухолях.

А в эксперименте большого коллектива учёных из Испании изучалось влияние этого биоактивного вещества на физическую выносливость и работоспособность. Авторы обнаружили, что после 15 дней приема экстракта листьев манго, содержащих мангиферин (правда, в комбинации с экстрактом шелухи арахиса), группа здоровых студентов мужского пола продемонстрировала улучшение физической работоспособности, которое длилось не менее 48 часов.

Если фрукт не поспел – есть выход!

Как же в российских условиях распознать хороший плод? Есть способы! Идеальный манго – гладкий, упругий и чувствительно тяжёлый для своего размера.

Если плод перезрел, но на нём нет повреждений; если он хорошо пахнет, не липкий и из него не течет сок – такой манго можно взять, если вы готовы съесть его прямо сейчас. Самый интенсивный запах – как правило, ближе к плодоножке. Он сладкий, напоминает дыню, но в нём есть ещё хвойные нотки.

Чаще всего, правда, на прилавках можно встретить незрелые манго. И тут есть парочка секретов, как заставить их дойти до кондиции в домашних условиях. Мы опробовали два популярных рецепта. Первый: положить плод в бумажный пакет вместе с яблоком (оно выделяет ускоряющий созревание газ этилен). Второй – поместить незрелое манго на слой риса (так делают в Индии). Ну а сравнивали мы результат с манго, просто лежавшим на столе при комнатной температуре.

Какой же способ сработал лучше? Два образца – тот, что просто лежал при комнатной температуре и тот, что мы по индийскому рецепту поместили в рис – уже на четвертый день начали портиться, через неделю дойдя уже до совсем неприличного состояния. А вот плод из бумажного пакета с яблоком прекрасно созрел и даже подрумянил бока. С манго, созревшими на ветке, его, конечно, не сравнить, но есть можно!