Топ-5 причин добавить маш в питание

№1 Полезный состав

Прежде всего, маш — это полноценный источник белка (около 24 граммов на 100 граммов продукта) и незаменимых аминокислот. Причём, в результате проращивания их становится примерно в два раза больше!

Кроме того, в маше много меди: в 100 граммах содержится 104,6 % от суточной нормы. Этот жизненно важный минерал принимает участие в создании костной ткани и способствует выработке коллагена, от которого зависит упругость кожи. Плоды растения также содержат железо (важный компонент гемоглобина) и фосфор, необходимый для крепких костей и зубов. В его бобах также много магния и калия; есть марганец, ответственный за производство половых гормонов, и цинк, укрепляющий иммунитет. Может похвастаться азиатская фасоль и высоким содержанием витаминов группы В, в частности, В9 — фолиевой кислоты, необходимой для работы нервной системы и нормального протекания беременности. В маше её — 156,3% от суточной нормы.

Есть и ещё одна хорошая новость: в маше меньше фитиновой кислоты, чем в других бобовых и зерновых. Почему это важно? Учёные считают, что фитиновая кислота плохо влияет на биодоступность железа и цинка.

№2 Антиоксидантные свойства

Антиоксиданты — это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме и нейтрализуют свободные радикалы (частицы, повреждающие здоровые клетки). Именно они вызывают хронические заболевания и ускоряют старение организма.

Вот почему учёным так интересны результаты исследований, в ходе которых в маше обнаружилась высокая концентрация таких антиоксидантов — фенольных соединений и флавоноидов. Особенно много — в экстракте из проростков.

№ 3 Здоровое пищеварение

Полезен маш и для ЖКТ — у него 16,3 граммов клетчатки на 100 граммов продукта. А клетчатка поддерживает нормальную микрофлору в кишечнике, помогает справляться с запорами и с воспалениями. Кроме того, пищевые волокна понижают уровень холестерина и других липидов (жиров и жироподобных веществ). Кстати, канадские эксперты решили подсчитать, “сколько вешать в граммах”, и пришли к выводу, что если в питание каждый день добавлять 130 г бобовых, «плохого» холестерина в крови станет значительно меньше.

Как и некоторые другие бобовые культуры, маш содержит так называемый устойчивый (резистентный) крахмал. Он, как и клетчатка, поддерживает здоровые бактерии кишечника. А эти неутомимые помощники нашего пищеварения, в свою очередь, превращают его в вещества, поддерживающие здоровье пищеварительной системы в целом. Всё это опосредорванно снижает риск развития рака. Кстати, по сравнению с другими бобовыми, маш не вызывает метеоризма, а всё потому, что его белки и углеводы лучше усваиваются.

№ 4 Контроль за давлением и защита сердца

Этот продукт — весьма полезная находка и для гипертоников. В нём много нутриентов, которые помогают снижать артериальное давление (калия, магния и клетчатки). Они укрепляют защиту организма от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

Американские учёные 4 года наблюдали за здоровьем 30 тысяч мужчин в возрасте 40-75 лет. Оказалось, что рацион, богатый калием, магнием и пищевыми волокнами, останавливает развитие гипертонии (механизм их действия в том, что они расслабляют стенки кровеносных сосудов).

Правда, канадские исследователи обратили внимание, что большое количество бобовых понижает давление даже у тех, кто на него не жалуется.

№ 5 Хочешь похудеть? Запасайся бобами!

Все бобовые — это медленные углеводы, надолго сохраняющие сытость. Способствует этому всё та же клетчатка. Она обладает способностью подавлять гормон голода грелин. Это подтвердили, например, канадские физиологи из Университета Монреаля — они наблюдали за состоянием здоровья женщин, находящихся в постменопаузе и страдающих избыточным весом. Той же способностью подавлять голод славится и белок — на чём, собственно, и основаны все белковые диеты.

Ещё одно исследование, на этот раз учёных из США, показало, что пищевые волокна стимулируют производство нейропептидного гормона холецистокинина. Он вырабатывается клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и не только влияет на пищевое поведение человека, вызывая чувство сытости и контролируя аппетит, но и помогает пищеварению.