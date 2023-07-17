Польза лаврового листа и его лечебные свойства

Лавровое дерево вырастает из маленьких черных плодов, похожих на маслины. Через два года после посадки ростки срезают почти под корень, чтобы на стволах появились новые побеги – потому что лавр, ушедший в рост, потеряет часть своих эфирных масел.

Заготавливают листья с октября по март — с одного гектара можно собрать до четырёх тонн листьев. Сушат урожай в специальных камерах с водяным отоплением.

Лавр благородный славится ещё и как долгожитель, он доживает до 400 лет и вырастает порой до 15 метров в высоту. Кстати, с родственниками лаврушки мы тоже знакомы – это корица, камфара, авокадо и другие почётные представители семейства лавровых.

Первые упоминания о лавровом дереве встречаются в исторических источниках 21 века до нашей эры. Легендарный древнегреческий поэт Гомер, к примеру, описывает в «Одиссее», как его герой применяет лавр в лечебных целях в виде отвара. Дело в том, что до 5 века до нашей эры это растение воспринималось исключительно как лекарство, пока его не решились попробовать в качестве пряности для десертов.

Надо сказать, что в греческой мифологии растению отведено не последнее место — с ним связана история об Аполлоне и его возлюбленной Дафне. Родители, чтобы избавить дочь от надоедливого ухажёра, превратили девушку в лавровое дерево, и Аполлон, в память о ней, стал носить с собой лавровый листок. Не удивительно, что греки называли эту пряность «дафна», отсюда пошло и её древнерусское название — «дафния».

Поскольку Аполлон считался покровителем искусств, а по совместительству – эталоном мужской красоты и силы, самым талантливым художникам, музыкантам и спортсменам в его честь стали вручать лавровые венки. А позже римляне награждали ими и воинов, за великие подвиги подвиги. Так лавр стал символом мужества и отваги.

Не только вкус, но и здоровье

В лавровом листе четыре суточные нормы марганца (408%) и две – железа (237%). А кальция, как в твороге — 83% на 100 граммов продукта (правда, есть его в таких количествах вряд ли кто-то будет). Кроме того, эта приправа содержит витамины В6 (87%) и В9 (59%). Кстати, в сушеном виде листья полностью сохраняют свои полезные свойства.

Американские учёные обнаружили, что лавровый лист усиливает активность инсулина, что помогает контролировать сахарный диабет I и II типа. А эксперты из Пакистана заметили, что у пациентов, принимавших в течение месяца около 3 граммов молотого лаврового листа, уровень сахара упал на 21-26%, а общий холестерин на 20-24%.

В народной медицине в лечебных целях используют отвары из лаврового листа для снятия воспалений и зуда. Наука не отрицает такие свойства лавра, но пальму первенства отдает другим растениям – алоэ и аптечной ромашке.

Антиоксидантные свойства

Зато лавровый лист хорош антиоксидант, поскольку богат полифенольными соединениями: флавоноидами, фенольными кислотами, дубильными веществами и лигнанами. Они благотворно влияют на иммунитет, нервную систему, защищают от рака, укрепляют сосуды, улучшают пищеварение и препятствуют преждевременному старению. Плюс в том, что противоокислительные свойства пряностей устойчивы при нагревании, что важно при выборе способа приготовления еды.

Российские исследователи, изучая различные специи, в том числе лавровый лист, пришли к выводу, что он спосоен блокировать свободные радикалы — это молекулы, которые славятся повышенной химической активностью, и далеко не всегда она на пользу. От стрессов, плохой экологии и питания на биохимической фабрике организма может произойти сбой, и не занятые полезной работой свободные радикалы начнут разрушать здоровые клетки, органы и ткани. Для того, чтобы обезвредить эту атаку, и нужны антиоксиданты — вещества, способные связывать свободные радикалы.

Сейчас учёные опробуют самые современные способы для получения из лаврового листа экстракта этих ценных веществ, применяя микроволны, ультразвук и другие ноу-хау.

Лавр против боли

У этой приправы есть антимикробные, антигрибковые, отхаркивающие, противовоспалительные и обезболивающие свойства – как, впрочем, и у других растений, богатых эфирными маслами.

Исследователи из Сеченовского Университета и Института биоорганической химии РАМН выделили из лаврового листа алкалоид линдолдхамин. Вполне возможно, что в недалёком будущем он станет основой для болеутоляющих препаратов нового поколения. Так что втирание эфирного масла лаврового листа действительно может уменьшить болевой синдром при невралгиях, мышечных болях и артритах.

В этой пряности много и цинеола — вещества, способного воздействовать на воспалительный процесс даже в активной стадии. Кроме того, цинеол — антисептик, который стоматологи применяют для борьбы с кариесом. Иногда достаточно пожевать лист лавра, чтобы облегчить симптомы стоматита.

Понятно, что все эти свойства хороши не вместо лекарств, а в поддержку терапии – если ваш лечащий врач не будет возражать.

С чем его едят?

С целебными свойствами лавра мы познакомились, а значит самое время обсудить его кулинарные возможности. Лист лаврушки в супе или домашних заготовках – само собой разумеющийся ингредиент. В последнем случае очень кстати, что лавр обладает консервирующими свойствами и сохраняет в продуктах бета-каротин — жёлто-оранжевый растительный пигмент, предшественник витамина А. Кроме того, эта специя увеличивает срок хранения солёной рыбы, защищая её от окисления.

Хорош толчёный лавровый лист в пряных миксах – например, с солью, зелёным перцем, морскими водорослями и семенами фенхеля. Он прекрасно сочетается с сушёным укропом, петрушкой и розмарином. В приправах для рыбы соседствует с базиликом, мелиссой, гвоздикой и кумином, а в мясных смесях — с паприкой, мускатным орехом, кориандром, куркумой и пажитником.

Добавляют лаврушку даже в десерты, сочетая с цедрой цитрусовых и другими специями.

Не все листья одинаково полезны

Казалось бы, лавр – не заморская редкая пряность, да и стоит он недорого. Но и вместо него могут продавать листья родственных, похожих с виду растений – к примеру, лавровишни. Мало того, что в ней меньше аромата, так ещё и яды имеются — синильная кислота и амигдалин (гликозид, близкий к цианидам). Правда, лавровишня опасна лишь в больших количествах и исключительно в сыром виде — при кипячении все яды нейтрализуются. Отличить правильную специю от подделки можно, растерев листочек между пальцами — у лавра сильный и яркий аромат, а лавровишня почти не пахнет. Кроме того, лавр зелёного или оливкового цвета, а родственница вишни отличается слегка красноватым оттенком.