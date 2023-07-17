Зеленский предложил Эрдогану и Гутерришу продлить зерновую сделку

17 июля Владимир Зеленский записал видеообращение к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану и генеральному секретарю Организации объединённых наций Антониу Гутерришу, призвав их повлиять на продление зерновой сделки без участия России. По словам Зеленского, выход Москвы из черноморской мирной инициативы угрожает глобальной продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский сообщил, что с начала действия зерновых соглашений 60 процентов экспортируемого Украиной зерна шли в страны Африки и азиатского региона.