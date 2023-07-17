American Spectator: Зеленский выглядит словно оказался «на волоске от смерти»

Экс-прокурор США Джордж Пэрри опубликовал колонку для газеты American Spectator, где публично заявил, что на прошедшем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса Владимир Зеленский выглядел крайне изнемождённым как физически, так и психологически. Пэрри считает, что внешний вид украинского президента свидетельствует об его возможной скорой гибели.

Также Джордж Пэрри выразил уверенность в том, что плохое состояние Зеленского обусловлено серией неудач ВСУ после начала контрнаступления и нехваткой боеприпасов у армии Украины.